هيام أمام محكمة الأسرة: اكتشف علاقة زوجي بطالبة ثانوي بعد 15 سنة

وقفت هيام أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع من زوجها بسبب الخلافات التي نشبت بينهما بعدما علمت بأنه على علاقة غير شرعية مع طالبة ثانوي تحضر اليه بمجرد ذهابها إلى منزل أسرتها، حيث فكرت في الانفصال في هدوء ولكن رفض زوجها فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة.

هيام تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة

سردت هيام قصتها أمام محكمة الأسرة، بعد زواج استمر لمدة 15 سنة، حيث اكتشفت خيانة زوجها لها مع طالبة ثانوي بعد تأكدها من حضورها إليه في مسكن الزوجية بعد خروجها بعدما تسللت إلى شقة جارتها وشاهدت الفتاة داخل مطبخها من النوافذ بملابس النوم.

وقالت هيام عن قصتها أمام محكمة الأسرة، أنها تخرجت من كلية التجارة قبل 16 عاما وتم خطبتها على زميلها في الدراسة، ثم تزوجت منه بعد عام وخلال سنوات عديدة أنجبا خلالهم طفلين وكانت الحياة عادية بينهما بدون خلافات كبيرة أو مشكلات تؤدي للطلاق.

وتابعت هيام خلال قصتها أمام محكمة الأسرة، أنها قبل شهور شكت في تصرفات زوجها ورفضه التام الذهاب برفقتها لدى والدتها وإصراره على البقاء في المنزل على عكس طبيعته حيث كان يذهب برفقتها وحينما حاولت الإمساك بأي دليل أو سبب عن التغيير لم تنجح.

وأكملت هيام قائلة «بعد فترة بدأت أشوفه بيسلم على بنت جارتي طالبة الثانوي وأحنا طالعين ونازلين والعلاقة بينهم كأنه يعرفها كويس، وشكيت شوية لكن مجاش في بالي يعني أنه يكون في حاجة بينه وبين واحدة قد بنته وحتى قولت لنفسي مش للدرجة دي».

وأضافت هيام عن قصتها مع زوجها «للأسف شكي طلع صح وخاصة أن جارتي اتكلمت معايا وقالت لي أن البنت اللي في الدور الأخير هي ووالدتها مش كويسين وتصرفاتهم مش كويسة وأنها كانت عندهم وشافت حاجات غريبة بينهم ولبسهم قدامها مش كويس».

واختتمت هيام قصتها قائلة: بعد فترة قولت لزوجي أنا هروح عند والدي ووديت أولادي ورجعت قعدت عند جارتي ومن شقتها بشوف المطبخ بتاعي وفعلا شوفت البنت دي جوا الشقة بملابس النوم ومش عارفة إزاي مدخلتش جري على الشقة وخوفت من الفضيحة عشان أولادي، وطلبت منه الطلاق في هدوء لكن هو رفض روحت محكمة الأسرة وطلبت الخلع».