​مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع على طريق الطور - شرم الشيخ القديم | صور
جريمة تضرب حلوان .. ننشر صور صاحب مكرونة أبو رجيلة ضحية حلمي
يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر
انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية بالمؤتمر العالمي PHDC’25
درجات حافز التفوق الرياضي .. معلومات رسمية تكشف تفاصيل منحها للطلاب
الرابع هذا العام | مقتل لاعب في الإكوادور برصاصة طائشة
رئيس جامعة بورسعيد: المدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة
فى ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.. وزير الإنتاج الحربي: تمكين الشباب وتصعيد الكوادر النابغة لشغل مناصب قيادية.. تكريم العاملين المتميزين
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
20 مليون دولار للكيلوجرام.. الوقود الأغلى في الكون | أي المجالات يستخدم الذهب الأزرق؟
ملك تايلاند يقوم بزيارة دولية إلى الصين هذا الشهر
حوادث

هيام أمام محكمة الأسرة: اكتشف علاقة زوجي بطالبة ثانوي بعد 15 سنة

أحمد مهدي

وقفت هيام أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع من زوجها بسبب الخلافات التي نشبت بينهما بعدما علمت بأنه على علاقة غير شرعية مع طالبة ثانوي تحضر اليه بمجرد ذهابها إلى منزل أسرتها، حيث فكرت في الانفصال في هدوء ولكن رفض زوجها فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة.

هيام تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة

سردت هيام قصتها أمام محكمة الأسرة، بعد زواج استمر لمدة 15 سنة، حيث اكتشفت خيانة زوجها لها مع طالبة ثانوي بعد تأكدها من حضورها إليه في مسكن الزوجية بعد خروجها بعدما تسللت إلى شقة جارتها وشاهدت الفتاة داخل مطبخها من النوافذ بملابس النوم.

وقالت هيام عن قصتها أمام محكمة الأسرة، أنها تخرجت من كلية التجارة قبل 16 عاما وتم خطبتها على زميلها في الدراسة، ثم تزوجت منه بعد عام وخلال سنوات عديدة أنجبا خلالهم طفلين وكانت الحياة عادية بينهما بدون خلافات كبيرة أو مشكلات تؤدي للطلاق.

وتابعت هيام خلال قصتها أمام محكمة الأسرة، أنها قبل شهور شكت في تصرفات زوجها ورفضه التام الذهاب برفقتها لدى والدتها وإصراره على البقاء في المنزل على عكس طبيعته حيث كان يذهب برفقتها وحينما حاولت الإمساك بأي دليل أو سبب عن التغيير لم تنجح.

وأكملت هيام قائلة «بعد فترة بدأت أشوفه بيسلم على بنت جارتي طالبة الثانوي وأحنا طالعين ونازلين والعلاقة بينهم كأنه يعرفها كويس، وشكيت شوية لكن مجاش في بالي يعني أنه يكون في حاجة بينه وبين واحدة قد بنته وحتى قولت لنفسي مش للدرجة دي».

وأضافت هيام عن قصتها مع زوجها «للأسف شكي طلع صح وخاصة أن جارتي اتكلمت معايا وقالت لي أن البنت اللي في الدور الأخير هي ووالدتها مش كويسين وتصرفاتهم مش كويسة وأنها كانت عندهم وشافت حاجات غريبة بينهم ولبسهم قدامها مش كويس».

واختتمت هيام قصتها قائلة: بعد فترة قولت لزوجي أنا هروح عند والدي ووديت أولادي ورجعت قعدت عند جارتي ومن شقتها بشوف المطبخ بتاعي وفعلا شوفت البنت دي جوا الشقة بملابس النوم ومش عارفة إزاي مدخلتش جري على الشقة وخوفت من الفضيحة عشان أولادي، وطلبت منه الطلاق في هدوء لكن هو رفض روحت محكمة الأسرة وطلبت الخلع». 

محكمة الأسرة قضية خلع قضايا الخلع قضايا محكمة الأسرة خلافات زوجية

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

الأسهم الأوروبية تتراجع

الأسهم الأوروبية تتراجع هامشيًا قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة مع تركيز المستثمرين على نتائج الشركات

وزير النفط والبيئة البحريني والمبعوث الخاص لشؤون المناخ محمد بن مبارك بن دينه

وزير النفط البحريني: تحقيق أمن الطاقة العالمي يتطلب رؤية شاملة

حزب الله والإحتلال الإسرائيلي

إعلام عبري: جيش الاحتلال يستعد لاحتمال خوض جولة قتال جديدة ضد حزب الله

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

