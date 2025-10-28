ابتعد عنها فورا.. أطعمة تؤثر سلباً على صحة الرجل والعلاقة الزوجية

حذر خبراء تغذية وبعض الأبحاث العلمية من أن هناك عدة عناصر غذائية تسبب ضعف الرجال وتضعف القدرة على الأداء، ربما تؤثر بالتالي على العلاقة الزوجية.



الأطعمة المصنعة والدهون غير الصحية: الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة أو المتحولة، والوجبات السريعة والمصنعة، قد تعرقل تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية وتشكّل عامل خطر للإصابة بـضعف الانتصاب .

اللحوم الحمراء واللحوم المعالجة: أظهرت دراسة كبيرة أن تناول كميات أكبر من اللحوم الحمراء أو المعالجة يرتبط بزيادة احتمال ضعف الرجال



السكريات المكررة والكربوهيدرات عالية المؤشر: تؤثر سلباً على حساسية الإنسولين والدورة الدموية.

النظام الغذائي غير المتوازن: حيث إن نقص الفواكه، الخضروات، البقول والأسماك يُرتبط بزيادة مخاطر ضعف الانتصاب، والعكس أي أنّ النظام الغذائي الصحي يُحسّن الأداء.



نصيحة سريعة للرجال:

للحفاظ على صحة أفضل وأداء جنسي جيد، ينصح بالابتعاد عن الوجبات السريعة، اللحوم المعالجة، الحلويات المفرطة، والتوجه أكثر نحو نظام غذائي غني بالخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، الأسماك والمكسرات.

