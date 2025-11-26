رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025

نتيجة انتخابات مجلس الشعب2025.. يترقب الشعب المصري موعد ظهور نتيجة انتخابات البرلمان التي أجريت في مصر على مرحلتين مع جولة الإعادة في بعض الدوائر بالمحافظات، ليتم الإعلان رسمياً عن المرشحين الفائزين بمقاعد مجلس النواب2025.

نتيجة المرحلة الثانية انتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي من المقرر إعلانها رسميا طبقا للجدول الزمني، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، بعد الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع الكشوف داخل اللجان العامة على مستوى المحافظات.

الهيئة الوطنية للانتخابات

نشر النتيجة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

أكدت الهيئة أن النتائج المعتمدة سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي للهيئة فقط، لضمان دقة البيانات ومنع تداول أي معلومات غير موثقة، مع إتاحة متابعة إجراءات الفرز لحظة بلحظة أمام وسائل الإعلام والجمهور.

موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب النهائية

أما بالنسبة لـ نتيجة انتخابات مجلس النواب النهائية، فقد أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن النتيجة النهائية الكاملة لانتخابات مجلس النواب 2025، وتشمل نتائج المرحلة الثانية وجولة الإعادة، تصدر يوم 25 ديسمبر 2025، وذلك وفق جدول زمني محدد .

موعد جولة الإعادة انتخابات النواب

-تصويت المصريين بالخارج: 15 و16 ديسمبر 2025-تصويت الداخل: 17 و18 ديسمبر 2025-إعلان نتائج جولة الإعادة: 25 ديسمبر 2025.

وأكدت الهيئة أن هذا الجدول يضمن إتاحة فرصة متكاملة لجميع الناخبين داخل مصر وخارجها لممارسة حقهم الدستوري في انتخابات تُجرى وفق أعلى معايير النزاهة والانضباط.

موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب

موعد الطعون على نتائج المرحلة الثانية

أعلنت الهيئة أن الطعون على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية تُقدم خلال 48 ساعة من إعلان النتائج الرسمية، أي حتى 4 ديسمبر 2025.

وتبدأ المحكمة الإدارية العليا نظر هذه الطعون خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2025، على أن تصدر أحكامًا نهائية، «لا تقبل الطعن»، بما يضمن سلامة الإجراءات واستكمال العملية الانتخابية وفق الأطر القانونية.

نتيجة انتخابات مجلس النواب

النتيجة تحت إشراف قضائي كامل

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إعلان النتائج سيتم تحت إشراف قضائي كامل، مع وجود رقابة محلية ودولية، وتطبيق إجراءات صارمة لضمان حماية العملية الانتخابية من أي خروقات أو محاولات للتأثير على النتائج.

وشددت الهيئة على أن الدولة حريصة على تنفيذ العملية الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة ومنضبطة تعكس ثقة المواطنين في المؤسسات المنظمة للعملية الديمقراطية.

حقيقة إلغاء انتخابات مجلس النواب

أكد المستشار احمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن وزارة الدخلية قامت بجهود كبيرة لتأمين اللجان، مشيرا إلى أنه نناشد أنصار المرشحين بالالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية.

ورد أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، عن شائعة إلغاء نتائج إنتخابات مجلس النواب، قائلا "أنه نلتزم بتطبيق القانون ولا ننظر لتلك الشائعات الإلغاء ونحن ملتزمون بالجدول الزمني المعلن للانتخابات.