البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025

عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 ، إذ كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني الكامل الخاص بانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدة موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب داخل مصر وخارجها، مع تحديد مواعيد التصويت والإعادة والطعون القانونية، وسط متابعة دقيقة لسير العملية الانتخابية في جميع اللجان لضمان أعلى درجات الشفافية والانضباط. 

موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025:

 

وبدأت المرحلة الثانية للتصويت في الداخل اليوم الاثنين وتستمر حتى غد الثلاثاء، حيث تتولى اللجان العامة والفرعية الإشراف الكامل على الإجراءات التنظيمية ومتابعة الكثافات التصويتية لحظة بلحظة دون أي توقف لضمان انتظام العملية الانتخابية.

اقرأ أيضًا:
 

موعد إعلان النتائج الرسمية للمرحلة الثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب سيكون يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2025، وذلك عقب الانتهاء من عمليات الفرز وتجميع أصوات الناخبين في جميع الدوائر. 

وشددت الهيئة على أن النتيجة الرسمية ستُعلن فقط عبر القنوات المعتمدة لضمان دقة المعلومات ومنع تداول أي بيانات غير موثقة، مع إتاحة متابعة لحظية من جانب وسائل الإعلام والمواطنين.

ويأتي هذا التنظيم بهدف تعزيز ثقة الشارع في الإجراءات، وتوفير شفافية كاملة حول مسار الانتخابات في مرحلتها الثانية.

جدول جولات الإعادة في المرحلة الثانية

في حال عدم حسم بعض الدوائر الانتخابية من الجولة الأولى، أكدت الهيئة أن موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب سيشمل أيضاً نتائج جولة الإعادة.

 وسيجري التصويت في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر 2025، بينما يتم التصويت داخل مصر يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتائج النهائية لجولة الإعادة يوم 25 ديسمبر 2025. 

وتم تحديد هذا الجدول لضمان منح الناخبين في الداخل والخارج الفرصة الكاملة للمشاركة، والتزاماً بالمعايير التنظيمية التي تتبعها الهيئة في كل مراحل الانتخابات البرلمانية.

الطعون القانونية ومواعيد الفصل فيها

بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الطعون على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية يجب تقديمها خلال 48 ساعة من موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أي حتى يوم 4 ديسمبر 2025. 

وتتولى المحكمة الإدارية العليا النظر في هذه الطعون خلال فترة تبدأ من 5 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر 2025، مع إصدار أحكام نهائية غير قابلة للطعن، بما يضمن تحقيق العدالة الانتخابية وتطبيق الضوابط القانونية بدقة كاملة، ويمنع أي تجاوزات قد تؤثر على النتائج النهائية.

المحافظات المشاركة في المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الثانية من العملية الانتخابية 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويأتي هذا التقسيم الإداري بهدف تسهيل الإشراف القضائي وتقليل الضغط على اللجان، وضمان وصول النتائج بدقة لجميع المواطنين، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

كما تؤكد الهيئة أن توزيع المحافظات في المرحلة الثانية يساهم في تنظيم العملية الانتخابية بشكل أكثر انضباطاً، مع توفير الدعم الكامل للجان الفرعية.

شفافية كاملة في العملية الانتخابية

تشدد الهيئة الوطنية للانتخابات على أن موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب سيكون جزءاً من منظومة متكاملة تعتمد على إشراف قضائي كامل، ورقابة محلية ودولية، وتطبيق ضوابط دقيقة لحماية سير الانتخابات.

وتؤكد الهيئة أن المواطن سيجد المعلومات الرسمية عبر منصاتها المعتمدة، مما يضمن عدم انتشار الشائعات أو المعلومات المغلوطة خلال مراحل الفرز وإعلان النتائج.

أهمية المشاركة في المرحلة الثانية

وتواصل الهيئة حملاتها التوعوية التي تدعو المواطنين إلى المشاركة بكثافة في عملية التصويت، معتبرة أن المرحلة الثانية من الانتخابات تمثل خطوة مهمة في تشكيل مجلس النواب الجديد.

 كما أن معرفة موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تمنح الناخبين تصوراً واضحاً لمسار العملية برمتها، بدءاً من التصويت وحتى إعلان النتائج النهائية بجولاتها المختلفة.

