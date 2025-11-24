صحة دمياط ترفع درجة الاستعداد القصوى مع انطلاق انتخابات مجلس النواب

اعلنت غرفة الأزمات والكوارث بمديرية الشئون الصحية بدمياط، عن متابعته على مدار اليوم، لأعمال التأمين الطبي للعملية الانتخابية بالتزامن مع انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب اليوم وغدًا، من خلال المتابعة اليومية المستمرة لخطط الانتشار داخل جميع المراكز والمدن.

وفي إطار الجهود المكثفة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، تتابع غرفة الأزمات جاهزية الفرق الطبية داخل المقار واللجان الانتخابية، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بشكل دائم منذ بداية ساعات التصويت لضمان تقديم أي دعم طبي لازم للمواطنين.

كما أكد وكيل وزارة الصحة على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والإدارات الصحية، وتعزيز جاهزية فرق الطوارئ، وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لضمان التدخل السريع في أي موقف طارئ.

وشدد على الدور الإشرافي المهم لمديري الإدارات الصحية في متابعة الفرق الطبية والمقار الانتخابية، موجّهًا لهم الشكر على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال الفترة الماضية في التحضير والتجهيز للمقار الانتخابية بما يضمن توفير بيئة آمنة وملائمة للمواطنين.

كما وجّه الشكر والتقدير للأطقم الطبية المتواجدة داخل اللجان والتي تقوم بدورها على أكمل وجه في تقديم الخدمات الطبية العاجلة وضمان سلامة الناخبين طوال فترة التصويت.