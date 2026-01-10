قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
المسؤولة الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة ونثمّن الدور المحوري لمصر
خبير: تناقض خطاب ماكرون وأزمة فرنسا الداخلية تحدان من طموحاتها في الشرق الأوسط
مصر تؤكد رفضها القاطع وإدانتها لأي اعتراف غير مشروع بأرض الصومال
رزق بتوأم بعد 17 سنة زواج.. أزمة قلبية تخطف فرحة حمادة ابن الصف
السجن المؤبد لـ 3 متهمين لحيازتهم مخدرات في الجيزة
انقطاع الإنترنت في إيران 48 ساعة وسط احتجاجات واسعة
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
قراران جمهوريان على الأبواب بعد اكتمال تشكيل مجلس النواب .. تعرف عليهما
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وخطوات الاستعلام والشروط كاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

رمضان 2026 .. لقطات من كواليس مسلسل "أب ولكن" بطولة محمد فراج

محمد فراج
محمد فراج
تقى الجيزاوي

طرحت قناة on عددا من الصور من كواليس مسلسل “أب ولكن” من بطولة الفنان محمد فراج ، والذى من المقرر طرحه فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

ومسلسل أب ولكن من بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم محمد فراج وهاجر أحمد وسلوي عثمان وعفاف رشاد ومحمد أبو داود ، هايدي عبدج الخالق ،من تاليف وإخراج ياسمين أحمد كامل ، ومن إنتاج شركة سينرجى ، للمنتج تامر مرسي.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار إجتماعي حول شخص ينفصل عن زوجته بعد خلافات طويلة، حيث يلقي العمل الضوء علي عدد من قوانين الاحوال الشخصية، بالإضافة الي قانون الرؤية وغيرها من الموضوعات التى تهم الأسرة المصرية، وسيطرح العمل وجهه نطر الأب في تلك القوانين. 

العمل تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه علي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهم الحياة ، CBC ، DMC ، ON E .

تتؤلي إخراج وكتابة العمل ياسمين أحمد كامل، والتى قدمت العمل قبل الماضي، واحد من اهم الاعمال التليفزيونية وهو مسلسل"لأعلي نسبة مشاهد"، كمت قدمت حكاية بدون ضمان، والتى حققت نجاح كبير وقت عرضها.

قناة ON مسلسل "أب ولكن" محمد فراج ماراثون رمضان ٢٠٢٦ مسلسلات رمضان ٢٠٢٦

