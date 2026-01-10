رمضان 2026 .. لقطات من كواليس مسلسل "أب ولكن" بطولة محمد فراج

طرحت قناة on عددا من الصور من كواليس مسلسل “أب ولكن” من بطولة الفنان محمد فراج ، والذى من المقرر طرحه فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

ومسلسل أب ولكن من بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم محمد فراج وهاجر أحمد وسلوي عثمان وعفاف رشاد ومحمد أبو داود ، هايدي عبدج الخالق ،من تاليف وإخراج ياسمين أحمد كامل ، ومن إنتاج شركة سينرجى ، للمنتج تامر مرسي.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار إجتماعي حول شخص ينفصل عن زوجته بعد خلافات طويلة، حيث يلقي العمل الضوء علي عدد من قوانين الاحوال الشخصية، بالإضافة الي قانون الرؤية وغيرها من الموضوعات التى تهم الأسرة المصرية، وسيطرح العمل وجهه نطر الأب في تلك القوانين.

العمل تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه علي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهم الحياة ، CBC ، DMC ، ON E .

تتؤلي إخراج وكتابة العمل ياسمين أحمد كامل، والتى قدمت العمل قبل الماضي، واحد من اهم الاعمال التليفزيونية وهو مسلسل"لأعلي نسبة مشاهد"، كمت قدمت حكاية بدون ضمان، والتى حققت نجاح كبير وقت عرضها.