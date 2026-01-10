إلهام شاهين لـ صدى البلد: أتمنى إلهام صفي الدين تقدم سيرتي الذاتية بعد وفاتي.. هي أقرب الناس لي (فيديو)

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن أمنيتها بأن تقوم الفنانة الشابة إلهام صفي الدين بتقديم سيرتها الذاتية في عمل فني بعد وفاتها، مؤكدة أنها الأقرب إلى قلبها وتعرف عنها الكثير من التفاصيل الإنسانية والفنية.

وقالت إلهام شاهين، في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إن إلهام صفي الدين ليست فقط قريبة منها على المستوى العائلي، لكنها أيضًا تفهم شخصيتها وطريقة تفكيرها، وهو ما يجعلها الأنسب لتجسيد مشوار حياتها الحافل بالنجاحات والتحديات.

وأضافت إلهام شاهين أن فكرة تقديم سيرتها الذاتية في عمل درامي أو سينمائي تحتاج إلى شخص صادق وقريب، قادر على نقل التفاصيل الحقيقية دون مبالغة أو تزييف، مشيرة إلى أن إلهام صفي الدين تمتلك الموهبة والحس الفني الذي يؤهلها لذلك مستقبلًا.

يُذكر أن الفنانة إلهام شاهين تمتلك مسيرة فنية طويلة، قدمت خلالها عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري والعربي.

https://youtu.be/w5wI5rrhHns?si=OcD0tRMPZY0AqtkY