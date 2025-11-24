محافظ دمياط يتابع الانتخابات من مركز السيطرة والطوارئ



ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، لجنة متابعة انتخابات مجلس النواب من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وذلك فى أولى أيام انطلاقها بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية، حيث اطمأن " الدكتور أيمن الشهابى " على فتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين فى تمام التاسعة صباحاً.

وقد جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة.

وتابع " المحافظ" انتظام عملية التصويت بكافة المراكز والمدن، بعدد ١٣٧ مركز انتخابى و عدد ١٧٩ لجنة فرعية حيث تم تجهيزهم لاستقبال نحو ١١٥٥٨٥٤ ناخب وناخبة.

وأكد " محافظ دمياط " استمرار متابعة العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات المُنعقدة بالمركز ، و أشار إلى أن هناك تنسيق تام بين كافة الجهات لتذليل اى عقبات قد تواجه العملية فورًا و وجه تعليماته مجددًا إلى رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى والتيسير على الناخبين وكبار السن وذوى الهمم خلال عملية الادلاء بأصواتهم، وتوفير مناخ آمن لهم خلالها والتكاتف والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لخروج العملية الانتخابية بالشكل الذى يليق بمصر .