متحدث الوزراء: ننتج قرابة 92% من الدواء في مصر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من خلال اجتماعات رئيس مجلس الوزراء بشأن توافر الأدوية، كانت التوجيهات الدائمة بتوفير كل الأدوية اللازمة لكافة المنشآت الصحية وضرورة العمل على توفير اللازم لها.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أننا ننتج قرابة 92% من الدواء في مصر، ولدينا القدرة على مواجهة المتطلبات لمواجهة أي متطلبات للدواء في السوق المحلي.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة وضع دراسة شاملة لمنظومة التأمين الصحي حتى 2030 وتحديث الدراسة لضمان استدامة تقديم الخدمات.

ووجه رئيس الوزراء، وزير المالية بضرورة إعطاء أولوية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وبرنامج حياة كريمة في العام المالي المقبل، إدراكا من الحكومة لأولوية منظومة التأمين الصحي الشامل وبرنامج حياة كريمة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، استفاد منها 5 مليون و200 ألف مواطن.