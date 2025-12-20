مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع بجنوب كردفان.. آخر التطورات

قال مراسل «القاهرة الإخبارية» محمد إبراهيم، إن مناطق وسط السودان تشهد احتدامًا ملحوظًا في المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لاسيما في ولاية جنوب كردفان، التي تُعد من أكثر المناطق نشاطًا عسكريًا خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية بسنت أكرم، أن مدن كادوقلي والدلنج، الواقعتين في ولاية جنوب كردفان، تشهدان مواجهات عنيفة وقصفًا متكررًا، في ظل حصار مستمر منذ عدة أشهر، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع تستهدف المناطق السكنية داخل هذه المدن، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بصورة كبيرة.

وأكد المراسل أن ما تشهده جنوب كردفان يشبه إلى حد كبير سيناريو الحصار الذي فُرض سابقًا على مدينة الفاشر في إقليم دارفور، حيث سبق الحصار هجمات متكررة، أعقبها تصعيد واسع النطاق استهدف المدنيين والبنية التحتية داخل المدن المحاصرة.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع تنفذ قصفًا شبه يومي على أحياء مدينتي كادوقلي والدلنج، في وقت يحاول فيه السكان الصمود في ظل نقص حاد في الخدمات الأساسية وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية.

وأوضح محمد إبراهيم أن الجيش السوداني يواصل التصدي لهذه الهجمات، وتمكن خلال الأيام الماضية من استعادة عدد من البلدات، في إطار تحركات عسكرية تهدف إلى فك الحصار عن مدن ولاية جنوب كردفان، وتوسيع نطاق سيطرته في المنطقة.