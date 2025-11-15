تجربة جيدة.. حسن المستكاوي يعلق على فوز منتخب مصر أمام الجزائر

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على فوز منتخب مصر أمام نظيره الجزائري، ضمن برنامج الاستعداد لبطولة كأس العرب في قطر.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الرسمي على إكس: "‏فوز مهم لمنتخب مصر العرب علي شقيقه الجزائرى القوى ٢/٣ بعد أن كان المنتخب متأخرا بهدفين، المباراة تجربة جيدة، هناك بعض الاخطاء الدفاعية، وفلسفة الضغط العالي تحتاج الي مزيد من الجماعية، والضغط من أهم وسائل الدفاع والهجوم ايضا كأس العرب بطولة مهمة ونتائجها لها صدي وردود فعل؟".

وحقق المنتخب المصري المشارك في بطولة كأس العرب بقطر انتصارًا مثيرًا على نظيره الجزائري بنتيجة 3-2، في المباراة الودية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن برنامج الاستعداد للبطولة المقرر انطلاقها الشهر المقبل.

من المقرر أن يجدد المنتخب المصري مواجهته مع المنتخب الجزائري يوم الاثنين المقبل، في مباراة ودية ثانية ضمن الاستعدادات الأخيرة قبل السفر للمشاركة في بطولة كأس العرب.

تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام الجزائر

وتقرر تعديل موعد مباراة منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام نظيره الجزائري في الودية الثانية المقررة يوم الاثنين المقبل، لتقام في الساعة الرابعة مساءً بدلا من السادسة على استاد القاهرة.