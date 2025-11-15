شيكابالا يروي موقفا مؤثرا مع محمد صبري .. تفاصيل

ودع اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق اللاعب محمد صبري الذي توفي أمس.

شيكابالا ينعي محمد صبري

وقال شيكابالا باكيا خلال تصريحات إذاعية :التيشرت اللي أنا لابسه ده جمهور الزمالك كان بيحبه بسبب محمد صبري ، ومع أول تدريب ليا مع الفريق الأول اتصلت بأهلي قولتلهم كنت بـ اجري جنب محمد صبري".

شيكابالا يطالب الجماهير بوقف التجاوزات اللفظية ضد اللاعبين

وجّه محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة حازمة إلى جماهير الكرة المصرية، مطالبًا بضرورة التوقف عن الإساءة اللفظية لللاعبين وأسرهم، مؤكّدًا أن مثل هذه السلوكيات لا تعود بأي نفع على الفرق أو الجماهير، بل تترك آثارًا نفسية سلبية قد تمتد طويلًا.

وأكد شيكابالا، خلال ظهوره في برنامج الكورة مع فايق عبر قناة MBC مصر، أن التجاوز ضد اللاعبين وعائلاتهم غير مقبول تحت أي ظرف. وقال:

“إنت النهاردة بتشتم لاعب بأمه ووالدته ومراته.. هتستفاد إيه؟ ممكن تشتمه النهاردة، بس بكرة مش هتلاقيه موجود، وهتقول يا ريتني مكنتش شتمته وهو زعلان مني. اللاعب ليه أهل، ولازم وإحنا بنشجّع نكون فاهمين دا.”

وتابع موضحًا أن الضغوط الكبيرة التي يعيشها اللاعبون تتضاعف حين تمتد الإساءات إلى أسرهم، مشددًا:

“بلاش دايمًا نشوف الحتة المكسورة وندوس عليها. في لحظة ممكن نكون كلنا مش موجودين.”

ورأى شيكابالا أن تشجيع كرة القدم يجب أن يبقى في إطار الأخلاق والروح الرياضية، وأن النقد يكون فنيًا فقط وليس شخصيًا، وأن الحفاظ على احترام اللاعبين هو جزء من احترام اللعبة نفسها.

إسماعيل يوسف: لاعبو الأهلي والزمالك تربطهم علاقة احترام وود

وفي سياق متصل، شدد إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق، على أن العلاقة بين لاعبي قطبي الكرة المصرية تسودها روح الود والاحترام، نافياً وجود أي خلافات حقيقية بينهم.

وأوضح يوسف في تصريحاته خلال البرنامج ذاته أن الحديث عن صراعات شخصية بين لاعبي الأهلي والزمالك مجرد محاولة من بعض الأطراف لإشعال الفتنة وقال:

“في ناس بتصدر إن في مشكلة بين الأهلي والزمالك لأن دا بيخدم مصلحتها. لكن الحقيقة إننا كلاعبين مفيش بينا أي خلافات، وكلنا إخوات وأصحاب.”

وأكد أن المنافسة داخل الملعب لا تمنع العلاقات الإنسانية القوية خارجه، وأن ما يتردد من شائعات يهدف فقط إلى تأجيج الجماهير وإحداث توتر لا يوجد أساس له على أرض الواقع