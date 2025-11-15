قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شيكابالا يوجّه رسائل للتهدئة ويدعو لمبادرات خيرية بين الأندية

شيكابالا
شيكابالا
رباب الهواري

واصل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، رسائله الداعمة للروح الرياضية، مؤكدًا رغبته في رؤية مبادرات تعيد الهدوء للمشهد الكروي، وفي مقدمتها إقامة مباريات خيرية تجمع بين الأهلي والزمالك وتخصيص عائداتها لدعم الرياضيين.

 وأوضح خلال ظهوره ببرنامج الكورة مع فايق على قناة MBC مصر أنه يتمنى أيضًا عودة الود بين جماهير الأندية الكبرى، مضيفًا: نفسي أشوف الأهلي والزمالك في ماتش خيري، والاستاد يكون كامل العدد، والإيرادات تروح للحاجات اللي تخدم الرياضيين. كما دعا لفتح صفحة جديدة بين الأندية قائلاً إنه يريد رؤية الأهلي أمام المصري والزمالك أمام الإسماعيلي دون أزمات.

موقف إنساني لم يُكشف من قبل

شيكابالا روى لأول مرة واقعة حدثت خلال فترة جائحة كورونا، حين قابل الإعلامي إبراهيم فايق في إحدى الصالات الرياضية، وكان أحد لاعبي الأهلي يتعرض لهجوم جماهيري كبير. وأكد أنه طلب من فايق دعمه إعلاميًا، لأنه يعرف اللاعب جيدًا ولعب بجواره سابقًا، مشددًا على أن بعض اللاعبين لا يجيدون اللعب تحت الضغط. وأشار إلى أنه لم يسبق أن كشف عن هذه المبادرة من قبل احترامًا للاعب وللموقف الإنساني ذاته.

رسالة حاسمة للجماهير

ووجّه شيكابالا رسالة مباشرة للجماهير، مطالبًا بوقف السباب والإهانات التي تطال اللاعبين وأسرهم، متسائلًا عن الفائدة من الشتائم التي تطال الأمهات والزوجات. وشدد على أن اللاعب إنسان له أهل ومشاعر ويستحق التقدير، مضيفًا: بلاش ندوس على الحتة المكسورة، إحنا في لحظة ممكن مانكونش موجودين.

انتقاد التركيز المتأخر على أزمات اللاعبين

وانتقد نجم الزمالك السابق الاهتمام الإعلامي والجماهيري المتأخر بأزمات اللاعبين، مؤكدًا أن التعاطف لا يجب أن يأتي بعد الوفاة أو الكارثة فقط. واستشهد بحالات مثل محمد صبري وأحمد رفعت، مشيرًا إلى أن دعم اللاعبين في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة ضعيف للغاية، وأن بعضهم يعاني دون أن يشعر بهم أحد. وأضاف أن التعاطف المؤقت لا يحل المشكلة، مطالبًا المسؤولين بمراجعة أوضاع اللاعبين وتأمين حقوقهم وهم على قيد الحياة


 

شيكابالا الزمالك الاهلي الدورى المصرى دورى نايل

