الودية الثانية| تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام الجزائر في كأس العرب

تقرر تعديل موعد مباراة منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام نظيره الجزائري في الودية الثانية المقررة يوم الاثنين المقبل، لتقام في الساعة الرابعة مساءً بدلا من السادسة على استاد القاهرة.

وكان منتخب مصر المشارك في كأس العرب حقق الفوز على الجزائر بنتيجة 3-2 في الودية الأولى التي أقيمت اليوم ضمن برنامج الإعداد للبطولة.

فوز مصر على الجزائر

حقق المنتخب المصري المشارك في بطولة كأس العرب بقطر انتصارًا مثيرًا على نظيره الجزائري بنتيجة 3-2، في المباراة الودية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن برنامج الاستعداد للبطولة المقرر انطلاقها الشهر المقبل.

تقدم جزائري مبكر

افتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 31 عبر اللاعب عادل بولبينة، الذي استغل تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة في الشباك.

اقترب منتخب مصر من تعديل النتيجة في الدقيقة 37 بعدما خطف إسلام عيسى الكرة من مدافع الجزائر وانفرد بالمرمى، إلا أن الحارس الجزائري تصدى للمحاولة ببراعة.

وفي الدقيقة 40 تمكن المنتخب المصري من إدراك التعادل بنيران صديقة بعد عرضية من محمد شريف ارتطمت بمدافع الجزائر وسكنت المرمى.

وحرم القائم الأيسر اللاعب محمد مجدي أفشة من تسجيل هدف التقدم، بعدما ارتدت منه تسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة.

تقدم جزائري جديد

عاد المنتخب الجزائري للتقدم في الدقيقة 66 مستغلًا كرة مرتدة من الحارس محمد بسام.

أدرك منتخب مصر التعادل مرة أخرى في الدقيقة 80 عبر رجب نبيل الذي سجل برأسية قوية بعد عرضية متقنة من محمد النني.

وفي الدقيقة 89 نجح حسام حسن في تسجيل هدف الفوز، بعد تمريرة بينية من أكرم توفيق وضعها مباشرة في الشباك.

من المقرر أن يجدد المنتخب المصري مواجهته مع المنتخب الجزائري يوم الاثنين المقبل، في مباراة ودية ثانية ضمن الاستعدادات الأخيرة قبل السفر للمشاركة في بطولة كأس العرب.