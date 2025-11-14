قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط 20 كيلو MDMA .. المادة المخدرة لأقراص الحفلات الصاخبة XTC
بدون عناء وبالتقسيط .. طريقة الاستعلام وسداد قيمة مخالفات المرور 2025
خطاب بجامعة القاهرة.. رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر الأربعاء المقبل
مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه
أمطار ورياح.. أجواء شتوية لطقس غدا السبت| تفاصيل كاملة
نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون
المنيا .. استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي
أطلق عليه الرصاص وضربه بضهر المسدس..اعترافات المتهم بإنهاء حياة موظف الإسكندرية
بتوع السمنة غلبونا.. تعليق صادم من نجم الزمالك بسبب حسام حسن
الشرطة السويدية تعلن سقوط قتلى وجرحى في اصطدام حافلة ذات طابقين بمحطة حافلات في ستوكهولم
تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين
الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الودية الثانية| تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام الجزائر في كأس العرب

منتخب مصر المشارك في كأس العرب
إسلام مقلد

تقرر تعديل موعد مباراة منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام نظيره الجزائري في الودية الثانية المقررة يوم الاثنين المقبل، لتقام في الساعة الرابعة مساءً بدلا من السادسة على استاد القاهرة.

وكان منتخب مصر المشارك في كأس العرب حقق الفوز على الجزائر بنتيجة 3-2 في الودية الأولى التي أقيمت اليوم ضمن برنامج الإعداد للبطولة.

فوز مصر على الجزائر

حقق المنتخب المصري المشارك في بطولة كأس العرب بقطر انتصارًا مثيرًا على نظيره الجزائري بنتيجة 3-2، في المباراة الودية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن برنامج الاستعداد للبطولة المقرر انطلاقها الشهر المقبل.

تقدم جزائري مبكر

افتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 31 عبر اللاعب عادل بولبينة، الذي استغل تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة في الشباك.

اقترب منتخب مصر من تعديل النتيجة في الدقيقة 37 بعدما خطف إسلام عيسى الكرة من مدافع الجزائر وانفرد بالمرمى، إلا أن الحارس الجزائري تصدى للمحاولة ببراعة.

وفي الدقيقة 40 تمكن المنتخب المصري من إدراك التعادل بنيران صديقة بعد عرضية من محمد شريف ارتطمت بمدافع الجزائر وسكنت المرمى.

وحرم القائم الأيسر اللاعب محمد مجدي أفشة من تسجيل هدف التقدم، بعدما ارتدت منه تسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة.

تقدم جزائري جديد

عاد المنتخب الجزائري للتقدم في الدقيقة 66 مستغلًا كرة مرتدة من الحارس محمد بسام.

أدرك منتخب مصر التعادل مرة أخرى في الدقيقة 80 عبر رجب نبيل الذي سجل برأسية قوية بعد عرضية متقنة من محمد النني.

وفي الدقيقة 89 نجح حسام حسن في تسجيل هدف الفوز، بعد تمريرة بينية من أكرم توفيق وضعها مباشرة في الشباك.

من المقرر أن يجدد المنتخب المصري مواجهته مع المنتخب الجزائري يوم الاثنين المقبل، في مباراة ودية ثانية ضمن الاستعدادات الأخيرة قبل السفر للمشاركة في بطولة كأس العرب.

منتخب مصر كأس العرب الجزائر استاد القاهرة

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

المجني عليه وشقيقه

هدايا مسمومة| شقيق المهندس ضحية الإسكندرية يكشف لـ “صدى البلد”: حررنا محضرًا للمتهم بعدم التعرض.. وهذا سبب حقده من أخي

متهم

تفاصيل القبض على 3 أشخاص اعتدوا على شاب باستخدام كلب داخل شقة في العمرانية

زوجة كريم عبدالعزيز

60 يوما لـ كريم عبدالعزيز للتراجع.. النقض تحسم جدل الطلاق عبر ستوري

انقلاب سيارة نقل مقطورة

إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل في منشأة القناطر

بالصور

مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه

مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي
نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون

المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا
اليوم العالمى للسكر.. طريقة عمل حلويات لأطفال السكرى

وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
بإطلالة غريبة .. حسناء سيف الدين تتصدر تريند جوجل

حسناء سيف الدين
أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

