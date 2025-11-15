قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باليوم والساعة .. مواعيد مباريات منتخب مصر للمحليين في كأس العرب والقنوات الناقلة
تحول تاريخي.. مشروع قرار أمريكي يضع إسرائيل أمام خيار الدولة الفلسطينية
وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطوير المنشآت الطبية
وزير المالية: يجب خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية
عبد الغفار يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»
5 خطوات.. ماذا فعلت إدارة الزمالك لأسرة الراحل محمد صبري
هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها ؟.. أمين الفتوى يوضح
خسائر تريليونية في سوق الكريبتو وبتكوين تهبط تحت 95 ألف دولار
الحزب الحاكم الياباني: نسعي لاستقرار العلاقات بين طوكيو وبكين بدون توترات
شعبة الاتصالات: لا زيادات في أسعار كروت الشحن.. وأى تعديل سيكون مطلع 2026
أسعار الدولار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 فى البنوك المصرية
شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم السبت 15 نوفمبر 2025
رياضة

موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الجزائر

منتخب مصر الثاني
منتخب مصر الثاني
ياسمين تيسير

يستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة نظيره الجزائري  فى مباراة ودية مرتقبة، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر الشهر المقبل.

وتنطلق مباراة منتخب مصر الثاني أمام الجزائر يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. 


وتضم قائمة منتخب مصر فى كأس العرب

في حراسة المرمى: محمد عواد - علي لطفي - محمد بسام - محمود جاد.

وفي خط الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - يحيى زكريا - كريم فؤاد - أحمد سامي - محمود حمدي "الونش"  - هادي رياض - عمر فايد. 

في خط الوسط: محمد النني - أكرم توفيق – محمد عادل - غنام محمد  - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى سعد - محمد مسعد – إسلام سمير - إسلام عيسى.

وفي خط الهجوم: محمد شريف - أحمد ياسر ريان - أحمد عاطف "قطة" - مروان حمدي.

قطر الجزائر منتخب مصر الثاني

