موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الجزائر

يستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة نظيره الجزائري فى مباراة ودية مرتقبة، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر الشهر المقبل.

وتنطلق مباراة منتخب مصر الثاني أمام الجزائر يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.



وتضم قائمة منتخب مصر فى كأس العرب

في حراسة المرمى: محمد عواد - علي لطفي - محمد بسام - محمود جاد.

وفي خط الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - يحيى زكريا - كريم فؤاد - أحمد سامي - محمود حمدي "الونش" - هادي رياض - عمر فايد.

في خط الوسط: محمد النني - أكرم توفيق – محمد عادل - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى سعد - محمد مسعد – إسلام سمير - إسلام عيسى.

وفي خط الهجوم: محمد شريف - أحمد ياسر ريان - أحمد عاطف "قطة" - مروان حمدي.