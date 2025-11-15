مصطفى شوبير ينعي محمد صبري بكلمات مؤثرة

نعى مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، نجم الزمالك الراحل محمد صبري، الذي وافته المنية أمس إثر حادث سير مروع في التجمع.

وكتب مصطفى شوبير عبر خاصية الاستوري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “رحم الله كابتن محمد صبري واسكنه فسيح جناته”.

ستوري مصطفى شوبير على انستجرام

وشهد الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس.

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.

تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

وأوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.