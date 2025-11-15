ناقد رياضي يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة وموقف ديانج.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي إيهاب الخطيب مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة خلال الفترة المقبلة.

صفقات الأهلي

وقال إيهاب الخطيب عبر تصريحات إذاعيه: “الأهلي خلص صفقتين بشكل رسمي و 3 صفقات في الطريق وديانج أتفق مع أحد الأندية ”.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب مختار التتش، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة خمسة أيام عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

وجاءت الراحة بناءً على قرار الجهاز الفني، من أجل منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد ضغط المباريات، خاصة أن الفريق بدأ مرحلة جديدة من التحضير للاستحقاقات القارية المقبلة.

يكثّف الأهلي استعداداته لمواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وتكتسب المباراة أهمية خاصة باعتبارها ضربة البداية لحامل اللقب، الذي يسعى لتقديم انطلاقة قوية تعزز مشواره في البطولة.

طاقم تحكيم تونسي لقيادة المواجهة

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل إلى طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي حكمًا للساحة، ويعاونه أيمن إسماعيل مساعدًا أول، ومروان سعد مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى أمير الوصيف مهمة الحكم الرابع. ومن المنتظر أن تصل البعثة التحكيمية إلى القاهرة قبل اللقاء بـ48 ساعة لإنهاء كافة الاستعدادات الفنية.

رحلة الأهلي نحو مرحلة المجموعات

نجح الأهلي في بلوغ دور المجموعات بعد عبور فريق إيجل نوار البوروندي في الدور التمهيدي، حيث تفوق بطل مصر بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وقدم الفريق أداءً متزنًا مكّنه من تخطي العقبة الأولى بثبات، ليبدأ الآن مرحلة أكثر جدية في طريق الدفاع عن لقبه القاري.

مجموعة الأهلي في دوري الأبطال

أسفرت قرعة مرحلة المجموعات عن وقوع الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال إفريقيا برصيد 12 لقبًا، في مجموعة عربية قوية تضم شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي، إلى جانب يانج أفريكانز التنزاني. وينظر الأهلي لهذه المجموعة على أنها اختبار حقيقي، خصوصًا في ظل قوة المنافسين وتاريخهم القاري



