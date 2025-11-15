قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير
مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع .. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة
العرب يفتحون الأبواب لليوان الصيني.. دخول هادئ بلا صدام مع الدولار
محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي
أسعار الرحلات النيلية في أسوان حسب الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة
ناقد رياضي يكشف مفاجأة مدوية بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. ما الجديد؟
فرحة ممزوجة بالآلام | إعلان نتيجة الثانوية العامة في غزة.. وشهيدة من الأوائل
أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 5640 جنيها|فيديو
روبيكون.. وحدة قوات روسية تغير ديناميكيات حرب المسيرات في أوكرانيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
ناقد رياضي يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة وموقف ديانج.. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي إيهاب الخطيب مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة خلال الفترة المقبلة.

صفقات الأهلي 

وقال إيهاب الخطيب عبر تصريحات  إذاعيه: “الأهلي خلص صفقتين بشكل رسمي و 3 صفقات في الطريق وديانج أتفق مع أحد الأندية ”.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب مختار التتش، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة خمسة أيام عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري. 

وجاءت الراحة بناءً على قرار الجهاز الفني، من أجل منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد ضغط المباريات، خاصة أن الفريق بدأ مرحلة جديدة من التحضير للاستحقاقات القارية المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

يكثّف الأهلي استعداداته لمواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وتكتسب المباراة أهمية خاصة باعتبارها ضربة البداية لحامل اللقب، الذي يسعى لتقديم انطلاقة قوية تعزز مشواره في البطولة.

طاقم تحكيم تونسي لقيادة المواجهة

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل إلى طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي حكمًا للساحة، ويعاونه أيمن إسماعيل مساعدًا أول، ومروان سعد مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى أمير الوصيف مهمة الحكم الرابع. ومن المنتظر أن تصل البعثة التحكيمية إلى القاهرة قبل اللقاء بـ48 ساعة لإنهاء كافة الاستعدادات الفنية.

رحلة الأهلي نحو مرحلة المجموعات

نجح الأهلي في بلوغ دور المجموعات بعد عبور فريق إيجل نوار البوروندي في الدور التمهيدي، حيث تفوق بطل مصر بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وقدم الفريق أداءً متزنًا مكّنه من تخطي العقبة الأولى بثبات، ليبدأ الآن مرحلة أكثر جدية في طريق الدفاع عن لقبه القاري.

مجموعة الأهلي في دوري الأبطال

أسفرت قرعة مرحلة المجموعات عن وقوع الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال إفريقيا برصيد 12 لقبًا، في مجموعة عربية قوية تضم شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي، إلى جانب يانج أفريكانز التنزاني. وينظر الأهلي لهذه المجموعة على أنها اختبار حقيقي، خصوصًا في ظل قوة المنافسين وتاريخهم القاري


 

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

