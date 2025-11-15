أحمد عيد عبدالملك يكشف رسالة الراحل محمد صبري له

كشف أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك السابق، عن رسالة الراحل محمد صبري نجم الفارس الأبيض السابق، قبل وفاته.

وتوفي محمد صبري صباح أمس الجمعة، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئه أثناء قيادته لسيارته قبل أن يصطدم في «حاجز أسمنتي»، ليرحل عن عالمنا.

وكتب أحمد عيد عبدالملك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل ما كان يشوفني قبل ما أرجع قناة الزمالك يحضني ويبوس دماغي ويقولي يا ديدو لازم تيجو النادي تشيلو معانا محدش هيشيل النادي ده غير الناس اللي الجمهور عاوزها تبقي موجودة».

وأضاف: «وهو سبب أساسي في رجوعي القناة تاني والله، ربنا يرحمك ويجعل دعوات الملايين انهاردة من نصيبك وتشفعلك يوم القيامة يمكن انهاردة أول مرة تاخد حقك من كل الناس بس وانت مش معانا».