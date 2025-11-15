قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى
على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث
الصين تمنع مواطنيها من السفر إلى اليابان.. ما السبب؟
قاضي أمريكي يمنع إدارة ترامب من قطع التمويل عن جامعة كاليفورنيا
ماذا يحدث للجن قبل الفجر؟.. مشهد رهيب فلا تهمل الأذكار وحصن أولادك
تعرف على الخدمات المتوفرة فى وحدات المرور الإلكترونية
أحمد صلاح حسني: فيلم عودة الماموث خطوة جريئة في مسيرتي الفنية
أيمن يونس: أسرة محمد صبري يجب أن تحظي برعاية نادي الزمالك
طفرة في الخدمات العامة وجودة الحياة.. إشادة برلمانية ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد والتعاون مع البنك الدولي
أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 15-11-2025 في مصر
للردع وتحقيق السلام ..القوات الجوية الكولومبية تسلمت 17طائرة جديدة
ترامب: أخطط للإجتماع مع روسيا والصين لمناقشة خفض الترسانات النووية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أهم نجوم الزمالك.. كلمات مؤثرة من إبراهيم فايق بعد رحيل محمد صبري

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
ميرنا محمود

علق الإعلامي إبراهيم  فايق خلال حلقته اليوم  بشأن  الراحل محمد صبري نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق ومقدم البرامج في قناة النادي، والذي وافته المنية صباح أمس الجمعة إثر حادث سير أليم.

وكتب إبراهيم فايق في منشور  عبر  حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك: ‏هذه الحلقة كانت لتخليد ذكرى رحيل الكابتن محمد صبري.. أحد أكبر وأهم نجوم الزمالك ومصر.

وتابع :‏واحد من أهم ادوار الإعلام هو التوثيق التاريخي وتكريم الرموز والأسماء الكبيرة.. كلنا هنمشي وهتييجي أجيال تانية.

و أضاف: الحلقة دي علشان يعرفوا ان يوم ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ مكنش يوم عادي.. هو يوم حزنت فيه مصر وقدم أساطير الأهلي والزمالك في حلقة الكورة مع فايق كلمة حق طيبة عن محمد صبري.

و أختتم: ستكون أفضل ذكرى لأولاده وأحفادهم واحفاد احفادهم.. وهو أقل ما يمكن تقديمه للراحل،‏رحم الله الكابتن محمد صبري ورزقه الجنة يارب العالمين.

وفاة محمد صبري
جاء خبر وفاة محمد صبري بمثابة صدمة كبيرة للوسط الرياضي المصري، حيث فقدت الكرة المصرية أحد أبرز نجوم الجناح الهجومي في تاريخ نادي الزمالك.

وتعرض صبري لحادث تصادم قوي خلال قيادته سيارته أسفر عن وفاته في الحال، وبحسب المعاينة الأولية فقد أدى فقدان السيطرة على السيارة إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء، ما تسبب في تهشم الجزء الأمامي بالكامل ووفاة اللاعب قبل وصول الإسعاف.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة التصريح بدفن الجثمان، فيما تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على الأسباب النهائية للحادث.

محمد صبري الراحل محمد صبري

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

