أهم نجوم الزمالك.. كلمات مؤثرة من إبراهيم فايق بعد رحيل محمد صبري

علق الإعلامي إبراهيم فايق خلال حلقته اليوم بشأن الراحل محمد صبري نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق ومقدم البرامج في قناة النادي، والذي وافته المنية صباح أمس الجمعة إثر حادث سير أليم.

وكتب إبراهيم فايق في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك: ‏هذه الحلقة كانت لتخليد ذكرى رحيل الكابتن محمد صبري.. أحد أكبر وأهم نجوم الزمالك ومصر.

وتابع :‏واحد من أهم ادوار الإعلام هو التوثيق التاريخي وتكريم الرموز والأسماء الكبيرة.. كلنا هنمشي وهتييجي أجيال تانية.

و أضاف: الحلقة دي علشان يعرفوا ان يوم ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ مكنش يوم عادي.. هو يوم حزنت فيه مصر وقدم أساطير الأهلي والزمالك في حلقة الكورة مع فايق كلمة حق طيبة عن محمد صبري.

و أختتم: ستكون أفضل ذكرى لأولاده وأحفادهم واحفاد احفادهم.. وهو أقل ما يمكن تقديمه للراحل،‏رحم الله الكابتن محمد صبري ورزقه الجنة يارب العالمين.

مينا ماهر ينعى محمد صبري بكلمات مؤثرة: هتوحشني يا كونت يا صاحبي لجنة الإعلام الرياضي تنعى الكابتن محمد صبري

وفاة محمد صبري

جاء خبر وفاة محمد صبري بمثابة صدمة كبيرة للوسط الرياضي المصري، حيث فقدت الكرة المصرية أحد أبرز نجوم الجناح الهجومي في تاريخ نادي الزمالك.

وتعرض صبري لحادث تصادم قوي خلال قيادته سيارته أسفر عن وفاته في الحال، وبحسب المعاينة الأولية فقد أدى فقدان السيطرة على السيارة إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء، ما تسبب في تهشم الجزء الأمامي بالكامل ووفاة اللاعب قبل وصول الإسعاف.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة التصريح بدفن الجثمان، فيما تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على الأسباب النهائية للحادث.