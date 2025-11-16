مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم

انتقد الإعلامي أحمد شوبير الدعوات المُتصاعدة المطالِبة برحيل حسام حسن من القيادة الفنية لمنتخب مصر، مؤكدًا أن هذه المطالبات مُبالغ فيها ولا تستند إلى منطق.

شوبير يدعم حسام حسن



وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم:" الهجوم على المدير الفني غير مقبول، مشددًا على أن حسام حسن نجح في قيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم، وهو ما يمنحه الحق الكامل في استكمال مشواره مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة'".



وطالب «شوبير» الجماهير بدعم الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن المنتخب بحاجة إلى الاستقرار والتركيز قبل أي استحقاقات مقبلة".

غياب فريق كامل عن لقاء منتخب مصر وكاب فيردي



تقام غدًا الإثنين مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ونظيره كاب فيردي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.



وتلقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خسارة أمام نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين نظيفين في نصف نهائي دورة الإمارات الودية الدولية.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ونظيره منتخب كاب فيردي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دورة الإمارات الودية الدولية.

ويسعى منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن لاستغلال اللقاء لإشراك عناصر جديدة وتجربة مزيد من اللاعبين في ظل الغيابات الحالية.

ويعاني منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن العديد من الغيابات التي تعصف بالفراعنة الكبار أمام نظيره منتخب كاب فيردي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دورة الإمارات الودية الدولية.

أبرز الغيابات عن لقاء منتخب مصر وكاب فيردي علي النحو التالي:

يغيب عن مباراة منتخب مصر الوطني وكاب فيردي 11 لاعبًا عن القائمة لأسباب مختلفة، بين الإصابات والإجهاد وعدم الجاهزية.

وتشكل هذه الغيابات تحديًا كبيرًا للجهاز الفني، الذي يسعى لإنهاء مشاركته في البطولة بنتيجة إيجابية رغم الظروف الصعبة.

ويفتقد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن جهود نجمه الأول محمد صلاح، الذي قرر الجهاز الفني إراحته تجنبًا للإجهاد، خاصة بعد ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.



كما يغيب أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد عبد المنعم بسبب إصابات مختلفة تمنعهم من المشاركة.

وتضم قائمة الغائبين أيضًا كلًا من: أحمد عيد وإبراهيم عادل وإمام عاشور ومصطفى فتحي ومهند لاشين وعمرو الجزار.

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب في المجموعة التي ضمت منتخبات جنوب افريقيا وأنجولا وزيمبابوي.