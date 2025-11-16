قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما
نوفّي ودليل شرم الشيخ تتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟
تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار ومنع التصعيد.. اتصالات مصرية رفيعة تبحث مستجدات الملف النووي الإيراني
ترامب يضخ استثمارات ضخمة في السندات بقيمة تتجاوز 82 مليون دولار خلال 6 أسابيع
تقرير عبري يكشف عن دولتين زودتا إسرائيل بالوقود خلال الحرب على غزة
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية
ضربوهم علشان صوتهم عالى.. القبض على عاطلين تعديا على فتاتين في الجيزة
نزيف بالمخ.. القبض على سيدة اعتدت بالضرب على ابنتها في كفر الشيخ
ننشر.. خريطة عمل دار الإفتاء في القاهرة الكبرى لنشر الوعي الديني
في اليوم العالمي للتسامح .. وزير الشئون النيابية: مصر تجدّد دعوتها لسلام عادل وحوار بين الشعوب
بالأسماء.. محافظ المنوفية يصدر حركة محليات بين نواب رؤساء المدن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

العميد في ورطة.. غياب فريق كامل عن لقاء منتخب مصر وكاب فيردي

يسري غازي

تقام غدا الإثنين مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ونظيره كاب فيردي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.


وتلقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خسارة أمام نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين نظيفين في نصف نهائي دورة الإمارات الودية الدولية.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ونظيره منتخب كاب فيردي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دورة الإمارات الودية الدولية.

ويسعى منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن لاستغلال اللقاء لإشراك عناصر جديدة وتجربة مزيد من اللاعبين في ظل الغيابات الحالية.

ويعاني منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن العديد من الغيابات التي تعصف بالفراعنة الكبار أمام نظيره منتخب كاب فيردي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دورة الإمارات الودية الدولية.

وجاءت أبرز الغيابات عن لقاء منتخب مصر وكاب فيردي علي النحو التالي:

يغيب عن مباراة منتخب مصر الوطني وكاب فيردي 11 لاعبًا عن القائمة لأسباب مختلفة، بين الإصابات والإجهاد وعدم الجاهزية.

وتشكل هذه الغيابات تحديًا كبيرًا للجهاز الفني، الذي يسعى لإنهاء مشاركته في البطولة بنتيجة إيجابية رغم الظروف الصعبة.

ويفتقد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن جهود نجمه الأول محمد صلاح، الذي قرر الجهاز الفني إراحته تجنبًا للإجهاد، خاصة بعد ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.


كما يغيب أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد عبد المنعم بسبب إصابات مختلفة تمنعهم من المشاركة.

وتضم قائمة الغائبين أيضًا كلًا من: أحمد عيد وإبراهيم عادل وإمام عاشور ومصطفى فتحي ومهند لاشين وعمرو الجزار.

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب في المجموعة التي ضمت منتخبات جنوب افريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

