طبيب منتخب مصر يكشف التشخيص المبدئي لإصابات حمدي فتحي وزيزو وصلاح محسن

كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن التشخيص المبدئي لإصابات ثلاثي المنتخب حمدي فتحي وأحمد سيد "زيزو" وصلاح محسن، وذلك بعد الفحوصات التي خضع لها اللاعبين خلال الساعات الماضية.

وأوضح أبو العلا أن حمدي فتحي يعاني من إصابة عضلية في عضلات الساق، وسيخضع لبرنامج علاجي لتحديد إمكانية لحاقه بالمباريات المقبلة.

كما أكد أن أحمد سيد "زيزو" يعاني من إصابة في الأوتار المحيطة بالركبة، وهي إصابة تحتاج لتقييم دقيق لتحديد مدة غيابه.

في السياق ذاته، أشار طبيب المنتخب إلى أن صلاح محسن يشكو من إصابة في العضلة الخلفية، حيث يخضع اللاعب لفحوصات إضافية لتحديد حجم الإصابة وفترة العلاج.

ويواصل الجهاز الطبي متابعة حالة اللاعبين الثلاثة بشكل يومي، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات فور اكتمال الفحوصات الدقيقة.

كان منتخب مصر قد خسر أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، وسجل أوستون أورونوف هدفي الفريق الأوزبكي في الدقيقتين 4 و43.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العين الدولية بالإمارات، المقررة مساء الاثنين المقبل في تمام الساعة السادسة على ملعب “هزاع بن زايد”.