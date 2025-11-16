قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
رياضة

السيليساو في ورطة.. روكي مهدد بإيقاف طويل

فيتور روكي
فيتور روكي
يسري غازي

تشهد المحكمة الرياضية العليا للعدل الرياضي (STJD) في البرازيل، غدا الاثنين، محاكمة مهاجم فريق بالميراس فيتور روكي، لنشره منشورا أثار جدلا واسعا في الأوساط الرياضية بالبرازيل.

ويتعين على مهاجم فريق بالميراس فيتور روكي الرد على الاتهامات الموجّهة إليه بموجب المادة 243-G من لائحة العقوبات، وهي المادة التي تتعلق بالأفعال والممارسات ذات الطابع التمييزي، بما في ذلك الخطاب أو السلوك الذي يتضمن إساءات على أساس الميول أو الهوية الجنسية.

ويعود أصل الأزمة إلى منشور قام البرازيلي روكي بنشره عقب فوز فريق  بالميراس على غريمه التقليدي ساو باولو بنتيجة 3-2، وضم صورة يظهر فيها نمر يعض رقبة غزال، وهو ما أثار موجة غضب واسعة بين جماهير ساو باولو، حيث تُستخدم كلمة "غزال" في البرازيل كلقب تحقيري يوجه عادة إلى المثليين جنسيًا أو إلى جماهير هذا الفريق تحديدًا. 

وعلى الرغم من أن روكي لم يرفق الصورة بأي تعليق مباشر، فإن الإيحاء البصري كان كافيًا لإشعال الجدل، خصوصًا في ظل الحساسية الشديدة تجاه خطاب الكراهية والتمييز في الوسط الرياضي خلال السنوات الأخيرة.

روكي يواجه إيقافا طويلا

تنص المادة 243-G من قانون الانضباط الرياضي البرازيلي على معاقبة أي لاعب أو مسئول يرتكب فعلًا تمييزيًا بعقوبة تتراوح بين خمس وعشر مباريات من الإيقاف، إضافة إلى غرامات مالية يمكن أن تختلف قيمتها بحسب خطورة الواقعة وما إذا كان صاحب الفعل قد أبدى ندمًا أو تعاونًا أثناء التحقيق.

وأفادت تقارير إعلامية بأن أي عقوبة على فيتور روكي قد تؤثر بشكل مباشر في مشواره مع بالميراس خلال الأسابيع الحاسمة من الموسم، سواء في المنافسة على لقب الدوري المحلي أو في مواجهات الأدوار الإقصائية من ليبرتادوريس.

وشددت التقارير الإعلامية على أن العقوبة علي روكي قد تنعكس على وضعه داخل المنتخب البرازيلي، رغم إصرار الجهاز الفني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي على دعمه والتركيز على الجانب الرياضي فقط خلال هذه الفترة.

عقوبة كبيرة علي روكي 

وأشارت التقارير إلى أن هيئة القضاء الرياضي في البرازيل تؤكد أن الجدل الكبير الذي أثاره المنشور، إضافة إلى الضغط الجماهيري والإعلامي، قد يجعل من الصعب تجنب الإيقاف.

ولفتت إلى أنه في حال صدور عقوبة مشددة تتراوح بين 8 و10 مباريات، فإنها قد تمثل أكبر ضربة يتلقاها للاعب فيتور روكي منذ عودته إلى البرازيل، وقد تؤثر في دخوله قائمة المنتخب في التجمعات المقبلة، خصوصًا في ظل المنافسة الشرسة على مركز المهاجم داخل “السيليساو”.

روكي منتخب البرازيل أنشيلوتي بالميراس المونديال

