أنشيلوتي يكشف كواليس الرحيل عن ريال مدريد وتدريبه للبرازيل

في أولى محطاته الكبرى مع منتخب البرازيل بعد رحيله التاريخي عن ريال مدريد، ظهر الإيطالي كارلو أنشيلوتي وهو يتحدّث عن الحالة الفنية والبدنية لثنائي ريال مدريد السابقين فينيسيوس جونيور ورودريجو، وذلك قبل المواجهة الودية أمام السنغال اليوم السبت في لندن، ضمن استعدادات “السيليساو” لنهائيات كأس العالم 2026.

أنشيلوتي، الذي بات أول مدرب أوروبي يقود المنتخب البرازيلي، أكد أن العمل يسير في اتجاه واضح، وأن هدفه الأساسي هو الوصول إلى أفضل جاهزية قبل المونديال.

وقال: "علينا أن نستمر في التحسن لنكون جاهزين لكأس العالم. أنا سعيد بما قدمناه حتى الآن، لكننا ندرك الأخطاء، والآن يمكننا أن نخطئ، لكن في كأس العالم أي خطأ يعيدك إلى المنزل".

فينيسيوس ورودريجو

وعن إمكانية إشراك الثنائي سويًا، قال المدرب الإيطالي: "بالطبع يمكنهما اللعب معًا. لقد اعتادا على ذلك في ريال مدريد، وهما في حالة بدنية ممتازة، وأنا مقتنع بأنهما سيقدمان الكثير للمنتخب".

كما أشار إلى حديث خاص جمعه بفينيسيوس في التدريبات، قائلاً: "أتحدث مع جميع اللاعبين. من المهم أن أعرف طريقة تفكيرهم وماذا يشعرون به. حديثي مع فينيسيوس كان شخصيًا، وليس له علاقة بالمراكز. لن أُجبر أي لاعب على اللعب في مركز لا يريده".

أنشيلوتي تطرّق بتأثر واضح إلى قرار رحيله عن ريال مدريد الصيف الماضي بعد مسيرة خالدة تُوج خلالها بـ15 لقبًا، بينها ثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أنه قرار لم يكن سهلًا لكنه كان محسوبًا بدقة.

تصريحات أنشيلوتي

وقال في حواره مع صحيفة “آس”: "كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي. فكرت كثيرًا قبل اتخاذ القرار، وكان يوم الوداع مؤثرًا للغاية. تبادلنا عناقًا كبيرًا مع الجماهير. كان أفضل يوم ممكن للمغادرة. تدريب البرازيل حلم جميل وتحدٍ استثنائي، وقد اتخذت القرار الصحيح".

ورد أنشيلوتي بحزم على الانتقادات التي تصفه بأنه "مدير غرفة ملابس"، قائلاً: "هذا كلام غير صحيح. جوهر عملي كان تكتيكيًا، وعملنا كثيرًا على تطوير الشباب مثل فينيسيوس ورودريجو وفالفيردي وبيلينجهام. نعم أصنع بيئة صحية، لكن عملي الحقيقي هو التكتيك".

إصابات الدفاع

المدرب الإيطالي فتح صفحة الدموع في موسمه الأخير، كاشفًا أن سلسلة الإصابات الدفاعية كانت السبب الحاسم في فقدان التوازن: "فقدنا الدفاع بالكامل تقريبًا. اضطررنا لتغيير مراكز لاعبين مثل فالفيردي وتشواميني، وهذا كلفنا الكثير. كان من المستحيل تعويض كروس ومودريتش في لحظة واحدة".

الخليفة المثالي

وأشاد أنشيلوتي بخليفته تشابي ألونسو، مؤكداً ثقته المطلقة في نجاحه: "لا يحتاج إلى نصائحي. يقود الفريق بشكل رائع. لكن يجب أن يتذكر أن في مدريد… حتى التعادل قد يتحول إلى أزمة".

وختم أنشيلوتي حديثه مؤكّدًا أن مستقبل ريال مدريد تحت قيادة ألونسو واعد للغاية، قائلاً:

"الفريق قوي ومتوازن. مبابي في أفضل حالاته وبيلينجهام عاد بقوة. تشابي سينجح بلا شك".