ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية
شيخ الأزهر يستقبل المفكر العالمي جيفري ساكس بمنزله في الأقصر
انتخابات مجلس النواب.. مصطفى بكري: إعادات في بعض المحافظات بين عدد من المرشحين
المتهم بقـ.تل والدته في شبرا الخيمة: مكنش قصدي والطلقة خرجت غصب عني
الرئيس الفلسطيني يصدر قرارين بتعيين وزير للنقل ورئيس للمعابر والحدود
تصرف مفاجئ من مروة صبري بعد تحرير دينا الشربيني محضرا ضدها
الصليب الأحمر: تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟
هدف نجم فاركو ينافس على جائزة بوشكاش للأفضل في 2025
الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية
تشريع جديد يحمي الأم والطفل من تنفيذ الإعدام أثناء الحمل | تفاصيل
استغلال أطفال النادي.. بلاغ للنائب العام ضد رئيس بيراميدز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دين هويسين.. من الهدوء الإنجليزي إلى مجد ريال مدريد والمنتخب الإسباني

هويسين
هويسين
إسلام مقلد

يعيش المدافع الإسباني الشاب دين هويسين عامًا استثنائيًا في مسيرته الكروية، بعدما تحوّل من مجرد موهبة واعدة إلى أحد أبرز الوجوه الصاعدة في ريال مدريد والمنتخب الإسباني، في رحلة صعود مذهلة بدأت بهدوء وانتهت بخطوات واثقة داخل أحد أكبر أندية العالم.

هويسين، البالغ من العمر 20 عامًا، وجد نفسه فجأة في قلب المشهد، بعد أن استدعاه منتخب إسبانيا لتعويض غياب إينيجو مارتينيز المصاب، ليخوض تجربته الدولية الأولى بثقة كبيرة، ويثبت أنه لم يعد مجرد مشروع مدافع للمستقبل، بل أحد الركائز الحاضرة في كرة القدم الإسبانية.

في حديثه لبرنامج "La Tribu" عبر إذاعة "راديو ماركا"، كشف اللاعب عن طبيعته الهادئة ونظرته المتزنة لمسيرته، قائلاً بابتسامة: "أنظر إلى نفسي كل يوم وأحاول التحسن. أنا بخير وسعيد بما أقدمه، لكن ما زال أمامي الكثير لأتعلمه".

وقال: "ريال مدريد هو أكبر نادٍ في العالم، ومن الطبيعي أن يكون هناك حديث دائم حول كل شيء. لكني لا أقرأ الصحف، أعيش حياة بسيطة، أذهب للتدريبات وأعود إلى المنزل، هذا كل شيء".

وأشاد هويسين بالدعم الذي تلقاه من زملائه المخضرمين، قائلاً: "كيبا قدّم لي نصائح مهمة، وشرح لي ما يعنيه أن تكون لاعبًا في ريال مدريد، وكيف أن تمثيل هذا النادي مسؤولية وشرف كبير".

أكد المدافع: "في مدريد، مباراة واحدة سيئة قد تثير القلق، لكن الموسم طويل، ويجب أن نحافظ على هدوئنا وثقتنا".

روح المنتخب والصداقة رغم المنافسة

على مستوى المنتخب، تحدث هويسين عن الأجواء الإيجابية بين اللاعبين رغم انتمائهم لأندية متنافسة: "حين نرتدي قميص المنتخب نكون زملاء، لكن في الأندية نتحول إلى خصوم، وهذا أمر طبيعي".

وأثار اللاعب الانتباه بعلاقته القوية مع لامين يامال نجم برشلونة، رغم الصراع التقليدي بين الفريقين، موضحاً: "في الملعب نحاول الفوز على بعضنا، لكن خارجه هناك احترام كبير. يجب أن يكون الأمر بهذه الطريقة".

كما دافع هويسين عن زميليه لامين يامال وفينيسيوس جونيور ضد الانتقادات الإعلامية، قائلاً: "لامين مجرد فتى عمره 18 عامًا، أحيانًا الناس تضخم الأمور كثيرًا، وكذلك فينيسيوس الذي يُنتقد بشدة رغم أنه لاعب رائع وشخص طيب".

وأضاف موجهاً رسالة للإعلام: "الانتقاد مقبول، لكن أحيانًا يُبالغ البعض كثيرًا، ونحن بشر قبل أن نكون لاعبين".

حلم المونديال

عند الحديث عن طموحه المستقبلي، لم يُخفِ هويسين حلمه الكبير: "كأس العالم حلم أي لاعب. أريد أن أكون هناك، لكن ليس لمجرد التواجد، بل للمنافسة والفوز".

وكشف بابتسامة عن أجواء الدعابة داخل غرفة ملابس ريال مدريد: "هناك مزاح دائم حول المونديال. بيلينجهام يرى أن إنجلترا ستفوز، ومبابي يتحدث بثقة عن فرنسا، والبرازيليون يؤكدون أنهم الأفضل، الأجواء جميلة والمستوى بيننا عالٍ جدًا".

تواضع رغم الأضواء

وقال دين هويسين: "أنا شخص عادي، ليس لدي صديقة، ولا أنشر سوى صور تتعلق بكرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي. أفضل أن أعيش حياة طبيعية وأركز على اللعب فقط".

