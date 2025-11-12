لجنة الاستئناف ترفض طلب ريال مدريد بإلغاء بطاقة دين هويسن

حسمت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم موقفها من الطلب الذي تقدم به نادي ريال مدريد لإلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها المدافع الشاب دين هويسن خلال مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد طالب بإلغاء الإنذار، معتبرًا أن اللاعب لم يرتكب ما يستوجب البطاقة التي حصل عليها خلال اللقاء، إلا أن اللجنة قررت رفض الطلب رسميًا.

ووفقًا لما نشره موقع ONE FOOTBALL، فقد رأت لجنة الاستئناف أن قرار الحكم كان صحيحًا، ولم تجد أسبابًا كافية لإلغاء البطاقة أو اعتبارها خطأ تحكيميًا واضحًا.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد قدم دفوعًا قانونية لتوضيح أن العقوبة لم تكن مبررة، لكن اللجنة اعتبرت الأدلة غير كافية لتغيير القرار.

ويعني ذلك أن دين هويسن سيظل محتفظًا بالبطاقة الصفراء في سجله، مما يضعه ضمن قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف حال حصوله على إنذار جديد في المباريات المقبلة من الدوري الإسباني.