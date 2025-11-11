صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وليفربول في صيف 2026

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية إبرام صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، قد ينتقل بموجبها الألماني فلوريان فيرتز إلى صفوف النادي الملكي، مقابل رحيل البرازيلي رودريجو إلى "الريدز" خلال صيف عام 2026.

وذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تراقب عن كثب وضع فيرتز مع ليفربول، بعد البداية المتذبذبة التي يقدمها اللاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه من باير ليفركوزن الصيف الماضي، في صفقة ضخمة كانت تهدف لتعويض الرحيل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح.

وأضافت التقارير أن اللاعب الألماني البالغ من العمر 22 عامًا لم يتأقلم بعد مع نسق "البريميرليج" السريع، رغم الدعم الكبير الذي يحظى به من مدربه تشابي ألونسو، الذي أشرف عليه سابقًا في ليفركوزن.

ورغم استمرار دعم إدارة ليفربول له، إلا أن مستقبل فيرتز بات محل نقاش داخل النادي، خاصة مع تجدد اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، حيث يعتبره النادي الإسباني أحد أبرز المواهب القادرة على قيادة خط الوسط الهجومي في السنوات القادمة بعد مودريتش وكروس.

في المقابل، يدرس ريال مدريد إدراج رودريجو جوس ضمن الصفقة التبادلية المقترحة، وهو خيار يحظى بترحيب مبدئي من ليفربول، الذي يسعى لتعزيز هجومه بلاعب سريع ومرن تكتيكيًا. وكان النادي الإنجليزي قد أبدى اهتمامًا بضم الجناح البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي الماضي قبل أن تتوقف المفاوضات.

وأكدت الصحيفة أن الصفقة المحتملة تبدو منطقية للطرفين من الناحية الفنية؛ إذ يرغب ألونسو في لاعب هجومي مثل رودريجو، بينما يطمح ريال مدريد لضم صانع ألعاب مبدع بحجم فيرتز، في إطار خطته لبناء مشروع فني طويل الأمد.

وبحسب التقرير، فإن الصفقة لا تزال في مرحلة المداولات غير الرسمية، لكن في حال تطورت المفاوضات، فقد يشهد صيف 2026 واحدة من أكثر الصفقات إثارة في القارة الأوروبية، بصفقة تبادلية تجمع بين نجم ألماني صاعد وجناح برازيلي بارز.