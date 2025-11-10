ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة نجمه

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، عن طبيعة إصابة الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي، لاعب وسط الفريق الأول.

وقال نادي ريال مدريد في بيان: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا فيدي فالفيردي من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، شُخِّصت إصابته بإصابة عضلية غشائية نصفية في ساقه اليمنى، وسيتم متابعة تعافيه".

وشارك فالفيردي – البالغ من العمر 27 عامًا – هذا الموسم في 15 مباراة بكل المسابقات، إذ صنع 4 أهداف.

يُذكر أن فالفيردي مرتبط بعقد مع نادي ريال مدريد حتى يونيو 2029، وتبلغ قيمته التسويقية 130 مليون يورو.