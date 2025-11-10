ضربة مزدوجة لـ ريال مدريد.. إصابة فالفيردي وكورتوا

تلقى فريق ريال مدريد ضربة مزدوجة بإصابة ثنائي الفريق فالفيردي وتيبو كورتوا، أمام رايو فاليكانو، أمس الأحد، في مسابقة الدوري الإسباني.

وغادر فالفيردي المباراة بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وحل أرنولد بدلاً منه في الدقيقة 83.

كورتوا يزيد أوجاع الملكي

كما أوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا شعر بآلام عضلية عقب اللقاء.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لفحوصات طبية، اليوم الإثننين، لتشخيص حالتهما، وتحديد مدة الغياب.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، فيما يأتي فريق رايو فاليكانو في المركز 12 برصيد 15 نقطة.