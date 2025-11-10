قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
إقبال من السيدات على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور .. صور
عز يتراجع 900 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
أحمد موسى: مشاركة الشباب خلال انتخابات النواب أمر في منتهى الروعة
محمد أبو العينين يتفقد لجان الانتخابات في الجيزة ويتابع التصويت.. فيديو وصور
بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار.. الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية بغزة
حفاوة واستقبال حافل من الناخبين بالجيزة للنائب محمد أبو العينين خلال جولاته باللجان
الحكومة: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024
عبدالغفار : الصحة النفسية والشيخوخة من الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية التنمية البشرية
إقبال كثيف على التصويت بالساعة الأولى في البحر الأعظم
أحمد موسي: حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب
رياضة

بعثة الأهلي تغادر مطار دبي للعودة إلى القاهرة بعد التتويج بالسوبر

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار دبي منذ قليل في طريقها للعودة إلى القاهرة، عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وكان ييس توروب، المدير الفني، قد قرر منح الفريق راحة لمدة 5 أيام بعد التتويج بلقب السوبر، فيما انضم اللاعبون الدوليون إلى المنتخبات الوطنية مع بدء الأجندة الدولية لشهر نوفمبر. 
وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بهدفين دون رد، في نهائي البطولة الذي أقيم مساء أمس على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
 

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الناي الاهلي كرة القدم بطولة السوبر الدوري المصري

