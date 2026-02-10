مسلسل the lincoln lawyer يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

تمكن مسلسل the lincoln lawyer ، من الدخول الى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، عبر منصة نتفليكس بعد طرحه بساعات.

واحتل المسلسل في موسمه الرابع المركز الثالث من حيث نسب المشاهدة في مصر عبر المنصة.



مسلسل The Lincoln Lawyer التليفزيوني من تأليف David E. Kelley، وذلك استنادا على رواية The Brass Verdict بقلم مايكل كونيلي.

وتدور أحداث المسلسل حيث يبدأ المحامي ميكي هالر (جارسيا رولفو) في تولي الشركة بعد مقتل صاحب الشركة القانوني السابق، ويخوض هالر محاكمة جريمة قتل رفيعة المستوى.



أبطال مسلسل The Lincoln Lawyer:

•

مانويل جارسيا-رولفو (Manuel Garcia-Rulfo) – في دور ميكي هالر • نيفي كامبل (Neve Campbell) – ماجي ماكفيرسون



• بيكي نيوتن (Becki Newton) – لارا لينكولن



• جاز رايكول (Jazz Raycole) – إيزي ليتس

• أنغوس سامبسون (Angus Sampson) – دينيس “سيكو.