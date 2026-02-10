هدى المفتي تدعم هند صبري بعد أزمتها مع مها نصار

وجّهت الفنانة هدى المفتي، رسالة دعم النجمة هند صبرى، بعد الأزمة الأخيرة التى أثيرت بينها وبين الفنانة مها نصار، واتهامها بافتعال الأزمات معها وحذفها من بوستر مسلسل مناعة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي .

ونشرت هدى المفتى عبر خاصية ستوري عبر انستجرام صورة هند صبري ووضعت تاج الملكة على صورتها واسمها.

يذكر أن هدى المفتى تواصل تصوير مسلسل «سوا سوا» والذى يشاركها البطولة النجم أحمد مالك وسيعرض فى رمضان 2026 من اخراج عصام عبدالحميد.

وكشفت الفنانة هدى الإتربي عن سعادتها بالتعاون مع النجمة هند صبري في كواليس مسلسل مناعة مؤكدة أن العمل يستند إلى قصة حقيقية تعود أحداثها إلى حقبة الثمانينيات، وهي فترة تحمل خصوصية كبيرة وتفاصيل إنسانية ثرية، وأوضحت هدى أنها تقدم من خلال المسلسل شخصية «نؤة»، وهي فتاة شعبية بنت بلد تتسم بالجدعنة والقوة، في إطار درامي يحمل أبعادا إنسانية ورومانسية واضحة، سيتم الكشف عن أسبابها وتطوراتها مع تصاعد الأحداث.

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينيات، من خلاله. الشخصية “التي تلعبها هند صبري ” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.