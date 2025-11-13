بعد غياب 25 عامًا .. ريال مدريد يستعد للعودة إلى البرازيل لمباراة ودية تاريخية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد يستعد لتلقي عرض رسمي من منظّمين برازيليين من أجل خوض مباراة ودية في البرازيل، وذلك في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد 2026-2027.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، فإن ريال مدريد قد يعود إلى الأراضي البرازيلية لأول مرة منذ عام 2000، في حدث يُنتظر أن يحظى باهتمام جماهيري واسع، نظرًا لطبيعة العلاقة التاريخية بين النادي الملكي والجماهير البرازيلية.

استعدادات مبكرة لجولة ما قبل الموسم

ويواصل ريال مدريد تحضيراته لجولة ما قبل الموسم المقبل، إذ يخطط النادي منذ وقت مبكر لاختيار وجهته الصيفية المقبلة، بعد أن تلقى عدة مقترحات من شركات ومنظمين في مناطق مختلفة حول العالم.

ورغم أن الفريق اعتاد خلال السنوات الأخيرة إقامة جولاته التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن إدارة النادي تدرس هذه المرة خيارات بديلة، ويبدو أن البرازيل أصبحت خيارًا جديًا ضمن هذه الخطط.

اهتمام برازيلي ودعم مالي ضخم

وأفادت التقارير أن منظّمين برازيليين تواصلوا بالفعل مع إدارة ريال مدريد لبحث إمكانية إقامة المباراة، وسط دعم مالي واستثماري كبير من جانب الجهات الراعية المحلية، ما يجعل تنظيم اللقاء أمرًا قابلًا للتحقق خلال الصيف المقبل.

زيارة تاريخية بعد ربع قرن

تُعد هذه الزيارة، حال تأكيدها رسميًا، الأولى لريال مدريد إلى البرازيل منذ عام 2000، عندما شارك النادي الملكي في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها البلاد آنذاك.

وكانت أول مواجهة لريال مدريد في البرازيل تعود إلى 8 فبراير 1961، عندما لعب ضد نادي فاسكو دا جاما في مباراة ودية تاريخية.

ويُنتظر أن يعلن ريال مدريد خلال الأشهر المقبلة عن تفاصيل جولته التحضيرية، في حال تم التوصل إلى اتفاق رسمي مع الجانب البرازيلي.