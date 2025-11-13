قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد صلاح الدين يكشف موعد عودة إمام عاشور وتطور إصابة حسين الشحات
وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين
رشوة الضرائب .. هواتف المتهمين تكشف الجريمة كاملة | تفاصيل
خالد الغندور: اجتماع مرتقب بين لجنة تخطيط الأهلي وييس توروب لحسم ملفات الميركاتو الشتوي
حادث إسنا المروع ينهي حياة 7 أفراد من عائلة واحدة | تفاصيل مؤلمة
بسبب كريم محمود عبد العزيز | تطور صادم في بلاغات دينا الشربيني ضد مروة صبري
خالد الغندور: لا يوجد تواصل بين الأهلي ومحمد عبد المنعم منذ أكتوبر الماضي
تنبيه عاجل من الأرصاد: استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة بقوة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ
بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بسمالوط بالمنيا
تنتظر مصر أو أوزبكستان.. إيران تتأهل لنهائي بطولة كأس العين الدولية الودية بالفوز على كاب فيردي
خالد الغندور: الأهلي يغلق الباب أمام رحيل محمد عبدالله
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 13-11-2025
رياضة

بعد غياب 25 عامًا .. ريال مدريد يستعد للعودة إلى البرازيل لمباراة ودية تاريخية

ريال مدريد
ريال مدريد
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد يستعد لتلقي عرض رسمي من منظّمين برازيليين من أجل خوض مباراة ودية في البرازيل، وذلك في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد 2026-2027.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، فإن ريال مدريد قد يعود إلى الأراضي البرازيلية لأول مرة منذ عام 2000، في حدث يُنتظر أن يحظى باهتمام جماهيري واسع، نظرًا لطبيعة العلاقة التاريخية بين النادي الملكي والجماهير البرازيلية.

استعدادات مبكرة لجولة ما قبل الموسم

ويواصل ريال مدريد تحضيراته لجولة ما قبل الموسم المقبل، إذ يخطط النادي منذ وقت مبكر لاختيار وجهته الصيفية المقبلة، بعد أن تلقى عدة مقترحات من شركات ومنظمين في مناطق مختلفة حول العالم.

ورغم أن الفريق اعتاد خلال السنوات الأخيرة إقامة جولاته التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن إدارة النادي تدرس هذه المرة خيارات بديلة، ويبدو أن البرازيل أصبحت خيارًا جديًا ضمن هذه الخطط.

اهتمام برازيلي ودعم مالي ضخم

وأفادت التقارير أن منظّمين برازيليين تواصلوا بالفعل مع إدارة ريال مدريد لبحث إمكانية إقامة المباراة، وسط دعم مالي واستثماري كبير من جانب الجهات الراعية المحلية، ما يجعل تنظيم اللقاء أمرًا قابلًا للتحقق خلال الصيف المقبل.

زيارة تاريخية بعد ربع قرن

تُعد هذه الزيارة، حال تأكيدها رسميًا، الأولى لريال مدريد إلى البرازيل منذ عام 2000، عندما شارك النادي الملكي في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها البلاد آنذاك.

وكانت أول مواجهة لريال مدريد في البرازيل تعود إلى 8 فبراير 1961، عندما لعب ضد نادي فاسكو دا جاما في مباراة ودية تاريخية.

ويُنتظر أن يعلن ريال مدريد خلال الأشهر المقبلة عن تفاصيل جولته التحضيرية، في حال تم التوصل إلى اتفاق رسمي مع الجانب البرازيلي.

ريال مدريد البرازيل المنتخب البرازيلي

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

د. أيمن أبو عمر

أيمن أبو عمر: الإسلام يعلّمنا ألا نحكم إلا بالظاهر ونجعل الباطن لله وحده

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لمديري عموم الدعوة والبر بعدد من المديريات

جانب من الاجتماع

الحرم الذكي يدخل كليات جامعة الأزهر | تفاصيل

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

