تنتظر مصر أو أوزبكستان.. إيران تتأهل لنهائي بطولة كأس العين الدولية الودية بالفوز على كاب فيردي

نجح منتخب إيران في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العين الدولية الودية، والمقامة حاليًا في الإمارات، بعد فوز ماراثوني ومثير على منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) بركلات الترجيح.

وتترقب الجماهير المصرية بشغف المواجهة الأخرى في الدور نصف النهائي، والتي ستجمع بين المنتخب الوطني المصري وخصمه الآسيوي أوزبكستان، ليواجه الفائز منهما، منتخب إيران في النهائي.

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن نظيره أوزباكستان في السادسة مساء الجمعة، ضمن منافسات البطولة الودية المقرر إقامتها في مدينة العين بالإمارات خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر.

المران الختامي للمنتخب

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته بملعب نادي العين استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان وديا، في السادسة مساء غد - بتوقيت مصر .

بدأ مران المنتخب بإحماءات ثم جمل فنية وتسديد ضربات ترجيح في نهاية المران.

حضر مران منتخب مصر المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف علي المنتخب الأول، ومصطفى أبو زهرة، محمد أبو حسين وطارق أبو العينين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وتنص لوائح البطولة على أن يتقابل الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع منتخب إيران يوم ١٨ نوفمبر بينما يلعب الخاسر مع كاب فيردي يوم ١٧ باستاد هزاع بن زايد، بعد فوز إيران اليوم على كاب فيردي بركلات الترجيح في افتتاح البطولة.