بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بسمالوط بالمنيا
تنتظر مصر أو أوزبكستان.. إيران تتأهل لنهائي بطولة كأس العين الدولية الودية بالفوز على كاب فيردي
خالد الغندور: الأهلي يغلق الباب أمام رحيل محمد عبدالله
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 13-11-2025
تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا
قرارات جديدة في مقتل مهندس الإسكندرية ضحية صديقه
مستشارة بالاتحاد الأوروبي: لافروف هو من بدأ باتهام أوروبا بشن حرب ضد روسيا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
جحيم الفاشر .. 770 كيلومتر خوف يلاحق الفارين من المحرقة السودانية
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار متوسطة ورعدية في هذه المناطق
اعترافات صادمة في قضية رشوة الضرائب.. وسيط يقر بتسليم حقيبة أموال لمسؤولين لإنهاء ملفات ضريبية
مفاجأة في جريمة فتاة البرميل .. والدتها استعانت بنسيب شقيقها وزوجته للتخلص منها | خاص
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تنتظر مصر أو أوزبكستان.. إيران تتأهل لنهائي بطولة كأس العين الدولية الودية بالفوز على كاب فيردي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

نجح منتخب إيران في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العين الدولية الودية، والمقامة حاليًا في الإمارات، بعد فوز ماراثوني ومثير على منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) بركلات الترجيح.

وتترقب الجماهير المصرية بشغف المواجهة الأخرى في الدور نصف النهائي، والتي ستجمع بين المنتخب الوطني المصري وخصمه الآسيوي أوزبكستان، ليواجه الفائز منهما، منتخب إيران في النهائي.

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن نظيره أوزباكستان في السادسة مساء الجمعة، ضمن منافسات البطولة الودية المقرر إقامتها في مدينة العين بالإمارات خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر.

المران الختامي للمنتخب

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته بملعب نادي العين استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان وديا، في السادسة مساء غد - بتوقيت مصر .

بدأ مران المنتخب بإحماءات ثم جمل فنية وتسديد ضربات ترجيح في نهاية المران.

حضر مران منتخب مصر المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف علي المنتخب الأول، ومصطفى أبو زهرة، محمد أبو حسين وطارق أبو العينين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وتنص لوائح البطولة على أن يتقابل الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع منتخب إيران يوم ١٨ نوفمبر بينما يلعب الخاسر مع كاب فيردي يوم ١٧ باستاد هزاع بن زايد، بعد فوز إيران اليوم على كاب فيردي بركلات الترجيح في افتتاح البطولة.

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

قانون الإجراءات الجنائية

برلماني: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لترسيخ العدالة الناجزة

النائبة مرفت الكسان

برلمانية: الرئيس السيسي يؤسس لجيل واعٍ ومبدع يؤمن بقوة الوطن ويصنع مستقبله

اجتماع لجنة العلاقات الخارجية

نائب يقترح إنشاء منصة للتواصل مع المصريين بالخارج

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

