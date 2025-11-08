إطلاق مسمى كأس العين الدولية على البطولة الودية بمشاركة منتخب مصر

أعلنت الشركة المنظمة للبطولة الودية التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن إطلاق مسمى "كأس العين الدولية" على منافسات البطولة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر الجاري.

وقررت الجهة المنظمة نقل البطولة من مدينة دبي إلى مدينة العين الإماراتية، حيث يستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة منتخب أوزبكستان في افتتاح مبارياته بالبطولة.

وفي إطار التحضيرات للمشاركة، وجّه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، استدعاءً لستة لاعبين محترفين للانضمام إلى معسكر المنتخب ضمن أجندة شهر نوفمبر الدولي، استعدادًا لخوض منافسات الدورة الودية الرباعية.

موعد انطلاق معسكر الفراعنة

استقر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن على بدء معسكر الإعداد يوم 10 نوفمبر الجاري، وذلك استعدادًا لخوض البطولة التي تضم منتخبات مصر، الرأس الأخضر، أوزبكستان، وإيران.

ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط خلال الدورة، حيث يلتقي أوزبكستان يوم 14 نوفمبر في المباراة الأولى، بينما يلتقي منتخبا إيران والرأس الأخضر يوم 13 نوفمبر في المباراة الأخرى.

ويصعد الفائزان من المباراتين إلى النهائي المقرر يوم 18 نوفمبر لتحديد بطل كأس العين الدولية، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.