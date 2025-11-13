قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين
رشوة الضرائب .. هواتف المتهمين تكشف الجريمة كاملة | تفاصيل
خالد الغندور: اجتماع مرتقب بين لجنة تخطيط الأهلي وييس توروب لحسم ملفات الميركاتو الشتوي
حادث إسنا المروع ينهي حياة 7 أفراد من عائلة واحدة | تفاصيل مؤلمة
بسبب كريم محمود عبد العزيز | تطور صادم في بلاغات دينا الشربيني ضد مروة صبري
خالد الغندور: لا يوجد تواصل بين الأهلي ومحمد عبد المنعم منذ أكتوبر الماضي
تنبيه عاجل من الأرصاد: استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة بقوة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ
بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بسمالوط بالمنيا
تنتظر مصر أو أوزبكستان.. إيران تتأهل لنهائي بطولة كأس العين الدولية الودية بالفوز على كاب فيردي
خالد الغندور: الأهلي يغلق الباب أمام رحيل محمد عبدالله
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 13-11-2025
بحضور أبو ريدة وطارق أبو العينين.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أوزبكستان غدا

إسلام مقلد

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته بملعب نادي العين استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان وديا، في السادسة مساء غد - بتوقيت مصر .

بدأ مران المنتخب بإحماءات ثم جمل فنية وتسديد ضربات ترجيح في نهاية المران.

حضر مران منتخب مصر المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف علي المنتخب الأول، ومصطفى أبو زهرة، محمد أبو حسين وطارق أبو العينين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وتنص لوائح البطولة على أن يتقابل الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع منتخب إيران يوم ١٨ نوفمبر بينما يلعب الخاسر مع كاب فيردي يوم ١٧ باستاد هزاع بن زايد، بعد فوز إيران اليوم على كاب فيردي بركلات الترجيح في افتتاح البطولة.

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

جامعه دمياط

صرح علمي جديد | إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية

محافظ بورسعيد يفتتح معرض "العودة للجذور" بالتعاون مع سفارة المملكة الهولندية بالقاهرة

بالصور | محافظ بورسعيد : أهمية تكثيف الوعي البيئي ومواصلة دعم المبادرات الشبابية

اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة استعدادات بو،سعيد لاستقبال انتخابات مجلس النواب

حبشي يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة استعدادات بورسعيد لاستقبال انتخابات مجلس النواب

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

