بعشرة لاعبين .. منتخب مصر 2009 يفوز على الأردن بهدف نظيف

فاز منتخب مصر مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف على نظيره الأردني بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمان.

ورغم النقص العددي بطرد عادل علاء مدافع منتخب مصر في الدقيقة 51 بعد الحصول على الإنذار الثاني إلا أن الفراعنة نجحوا في تسجيل هدف الفوز عن طريق اللاعب دانيال تامر بعد مرواغة ثلاثة لاعبين لتسكن الكرة الشباك الأردنية.

حضر المباراة المستشار أحمد فتحي قنصل مصر في الأردن، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة.

المنتخب المصري سيواجه نظيره الأردني يوم السبت المقبل في ثاني المواجهات الودية قبل العودة إلى القاهرة في ختام معسكره الحالي.