منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أوزبكستان غدا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته بملعب نادي العين استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان وديا، في السادسة مساء غد - بتوقيت مصر -.

بدأ مران المنتخب بإحماءات ثم جمل فنية وتسديد ضربات ترجيح في نهاية المران.

حضر مران منتخب مصر المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف علي المنتخب الأول، ومصطفى أبو زهرة، محمد أبو حسين وطارق أبو العينين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وتنص لوائح البطولة على أن يتقابل الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع منتخب إيران يوم ١٨ نوفمبر بينما يلعب الخاسر مع كاب فيردي يوم ١٧ باستاد هزاع بن زايد، بعد فوز إيران اليوم على كاب فيردي بركلات الترجيح في افتتاح البطولة.