لقطات من مران منتخب مصر الثاني استعداداً لمواجهة الجزائر وديا

و شارك إلاعلامي أحمد شوبير لقطات من مران منتخب مصر الثاني لمواجهة الجزائر وديا غدا استعدادا لكأس العرب.

واصل منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بقيادة حلمي طولان، تدريباته استعدادا للمباراتين الوديتين اللتين يخوضهما أمام نظيره الجزائري يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات البطولة المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.



يستضيف استاد القاهرة الدولي المباراتين الوديتين اللتين يخوضهما المنتخب المصري المشارك في كأس العرب أمام نظيره الجزائري يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات البطولة المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

ويواصل المنتخب، بقيادة الكابتن حلمي طولان، معسكره التدريبي الحالي في القاهرة، في إطار التحضيرات الفنية والبدنية للمشاركة في البطولة العربية، التي يسعى خلالها لتقديم أداء مميز وتمثيل الكرة المصرية بالشكل الأمثل.

