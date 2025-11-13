قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: الشعب المصري عليه أن يواجه ويقف أمام أي خطر يجابه الدولة
مصطفى بكري: مصر تتعرض للعديد من المؤامرات الخارجية .. وأرحب بالمعارضة الوطنية
ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية
شيخ الأزهر يستقبل المفكر العالمي جيفري ساكس بمنزله في الأقصر
انتخابات مجلس النواب.. مصطفى بكري: إعادات في بعض المحافظات بين عدد من المرشحين
المتهم بقـ.تل والدته في شبرا الخيمة: مكنش قصدي والطلقة خرجت غصب عني
الرئيس الفلسطيني يصدر قرارين بتعيين وزير للنقل ورئيس للمعابر والحدود
تصرف مفاجئ من مروة صبري بعد تحرير دينا الشربيني محضرا ضدها
الصليب الأحمر: تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟
هدف نجم فاركو ينافس على جائزة بوشكاش للأفضل في 2025
الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

بعشرة لاعبين.. منتخب مصر مواليد 2009 يفوز على الأردن بهدف نظيف

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

فاز منتخب مصر مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف على نظيره الأردني بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمان.

ورغم النقص العددي بطرد عادل علاء مدافع منتخب مصر في الدقيقة 51 بعد الحصول على الإنذار الثاني إلا أن الفراعنة نجحوا في تسجيل هدف الفوز عن طريق اللاعب دانيال تامر بعد مرواغة ثلاثة لاعبين لتسكن الكرة الشباك الأردنية.

حضر المباراة المستشار أحمد فتحي قنصل مصر في الأردن، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري سيواجه نظيره الأردني يوم السبت المقبل في ثاني المواجهات الودية قبل العودة إلى القاهرة في ختام معسكره الحالي.

منتخب مصر مواليد 2009 منتخب مصر الأردن عمان

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
صبري فواز
صورة من فعاليات المؤتمر
