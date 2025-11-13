قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
وزير الخارجية يبحث مع الأمم المتحدة ترتيبات استضافة مصر مؤتمر إعمار غزة
تخصصه بتروكيماويات .. تفاصيل جديدة بواقعة مقتـ.ل مهندس بالإسكندرية
الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
رياضة

كاف عن لقاء منتخب مصر وسويسرا: يحمل آمال إفريقيا بمونديال الناشئين

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
يسري غازي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن مباراة منتخب مصر أمام سويسرا ضمن دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، ستقام غدًا الجمعة على ملعب "خالد بلان" في تمام الساعة الثالثة عصرًا. 

وستُذاع مباراة مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما مباشرة عبر قنوات "بي إن سبورتس" المفتوحة وشبكة قنوات الكأس القطرية.

أشار «كاف» عبر موقعه الرسمي، إلى أن منتخب مصر يحمل آمال القارة السمراء في اختبار قوي أمام منتخب سويسرا المنظم جيدًا، مؤكدًا أن سرعة الانتقال الهجومي ستكون مفتاح فوز الفراعنة الشباب بالمباراة.

وتقام غدا الجمعة 3 مباريات لمنتخب مصر الوطني الأول بقيادة حسام حسن ونظيره المنتخب الثاني الذي يقوده حلمي طولان والناشئين بقيادة أحمد الكاس.

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن للمشاركة ضمن منافسات دورة الإمارات الودية فى ضوء الإعداد لـ كأس أمم إفريقيا بالمغرب نهاية العام الجاري.
 

منتخب مصر لـ الناشئين وسويسرا بـ المونديال
يبدأ منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس مباريات المنتخبات الوطنية بمواجهة نظيره منتخب سويسرا فى دور الـ 32 بـ كأس العالم للناشئين المقام في قطر.
 


وتنطلق مباراة منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس أمام نظيره منتخب سويسرا فى دور الـ 32 بكأس العالم للناشئين بقطر فى تمام الساعة الثالثة عصر غد الجمعة.
 

منتخب مصر الثاني يواجه الجزائر 
منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان يواجه منتخب الجزائر وديا عصر غد الجمعة في تمام الساعة الـ 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

يأتي ذلك فى إطار استعدادات منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان لـ المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب التي ستقام منافساتها في قطر.
 

موعد مباراة منتخب مصر وأوزبكستان
يشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن منافسات دورة الإمارات الودية الدولية رفقة منتخبات إيران والرأس الأخضر وأوزبكستان.

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر أن تقام في المغرب نهاية العام الجاري.

ويشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر أن تقام فى المغرب نهاية العام الجاري رفقة منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.تجري مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن أمام نظيره منتخب أوزبكستان غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت وأبوظبي الرياضية مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب أوزبكستان ضمن منافسات دورة الإمارات الودية الدولية استعدادا لـ مشاركة الفراعنة الكبار في كأس أمم إفريقيا في المغرب المقرر إقامتها نهاية العام الجاري.

وتبدأ دورة الإمارات الودية الدولية بمباراة إيران ضد الرأس الأخضر في نصف النهائي اليوم الخميس في تمام الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما يخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مباراته أمام نظيره منتخب أوزبكستان غدا الجمعة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر أحمد الكاس مونديال الناشئين منتخب سويسرا الكاف

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

تعاون فرنسي كاثوليكي

بالتعاون مع فرنسا.. إطلاق مشروع الطاقة الشمسية في المدارس الكاثوليكية

الحناوى

في مؤتمر انتخابي حاشد.. «الحناوي»: التزامنا تحسين التعليم والصحة والمعيشة لأهالي دائرتي

معرض ديارنا

التضامن تنظم معرض ديارنا للحرف بمقر ديوان الوزارة في العاصمة الجديدة

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

