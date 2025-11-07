أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة فنزويلا بكأس العالم تحت 17

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، تشكيلته لمواجهة فنزويلا، المقرر لها اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول بكأس العالم بقطر.

ونجح منتخب مصر في الفوز على مناهفسه هايتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من الدور الأول .

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام فنزويلا، كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز.

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي.

الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد - بلال عطية.

الهجوم: عبدالعزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم.