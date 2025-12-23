الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك انتظام في حركة الملاحة واستعادة القناة لدورها الحيوي في نقل التجارة العالمية.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الجديدة تهدف إلى تعزيز التدفق الملاحي وتسهيل مرور السفن العملاقة، بما يضمن استقرار حركة التجارة الدولية عبر القناة، ويؤكد جاهزية الهيئة لاستقبال مختلف الأحجام من السفن بكفاءة عالية.



وتابع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن رسالة واضحة بعدم وجدود أي ازمات أو مشاكل في عبور السفن من البحر الأحمر، والرئيس السيسي رفض وقف أعمال القاطرات في قناة السويس.

وأشارالفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن الخطوط الملاحية في العالم كلها تريد العودة للعبور من قناة السويس، ومنذ اكتوبر حتى الآن وصلنا لزيادة في الايرادات بقناة السويس بنسبة 19 %.

