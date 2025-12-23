قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور.. صدى البلد يكرم اتحاد الريشة الطائرة بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم لـ Air Badminton
أحمد موسى: الكهرباء لن تنقطع العام الحالي ولا المقبل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر

عادل نصار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك انتظام في حركة الملاحة واستعادة القناة لدورها الحيوي في نقل التجارة العالمية.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الجديدة تهدف إلى تعزيز التدفق الملاحي وتسهيل مرور السفن العملاقة، بما يضمن استقرار حركة التجارة الدولية عبر القناة، ويؤكد جاهزية الهيئة لاستقبال مختلف الأحجام من السفن بكفاءة عالية.


وتابع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن رسالة واضحة بعدم وجدود أي ازمات أو مشاكل في عبور السفن من البحر الأحمر، والرئيس السيسي رفض وقف أعمال القاطرات في قناة السويس.
وأشارالفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن الخطوط الملاحية في العالم كلها تريد العودة للعبور من قناة السويس، ومنذ اكتوبر حتى الآن وصلنا لزيادة في الايرادات بقناة السويس بنسبة 19 %.
 

