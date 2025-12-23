إحالة أوراق المتهم بخطف صغيرة وهتك عرضها بالبحيرة للمفتي

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق وليد.م.م.ح، 29 عاما، عاطل، مقيم قرية شبراريس بمركز شبراخيت، المتهم في القضية رقم 5947 لسنة 2025 جنح شبراخيت والمقيدة برقم 647 لسنة 2025 جنايات كلى جنوب دمنهور، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، لقيامه بخطف طفلة وهتك عرضها في الأراضي النائية بالقرية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، نهاد محمود أبو النصر، أحمد كاظم سلام، وبحضور ممثل النيابة العامة محمد حامد عبد السلام، وسكرتارية محمود بلال، وحددت جلسة النطق بالحكم يوم 22 يناير 2026.

تعود أحداث الواقعة إلى 11 أبريل الماضي، حيث خطف المتهم بالتحايل المجنى عليها الطفلة عائشة.أ.م.س، 6 سنوات، بأن استدرجها إلى أحد الأراضي النائية والخالية من المارة، مستغلًا حداثة وصغر سنها، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخري، وهي هتك عرض المجني عليها بغير رضاها وكرها عنها، وقام بتعريض حياة الطفلة المجنى عليها للخطر بأن قام باستغلال حداثة سنها وقام بالتعدى عليها واستغلالها جنسيًا.