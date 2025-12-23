قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ننشر جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بالبحيرة اليوم

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، قطاع وسط البحيرة، عن فصل التيار الكهربائي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر، عن عدة قرى ومناطق بمراكز دمنهور وإيتاي البارود وشبراخيت والدلنجات والرحمانية، لإجراء أعمال الصيانة.

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي بمركز دمنهور عن مساكن التدريب، مدرسة عمر مكرم، قوات الأمن والترحيلات، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، شارع 16، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي بمركز الدلنجات عن مؤسسة البراهمة، الشباسي، اللبان، البستان البلد، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، عزبة المحجر، مؤسسة البستان، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وكذا فصل التيار الكهربائي عن منطقة المسين، أثريات فاضل، أطلميس، أبو مسعود، الحكيم، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، منطقة البنك، النجارين، الخلالية، أبو طاحون، الميهي، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

وفي مركز شبراخيت سيتم فصل التيار الكهربائي عن محلة قيس، فرنوي، الجزار، التونسي، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، وفصل التيار الكهربائي بمركز الرحمانية عن محلة داود، الكوم والهوانم، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

أما في مركز إيتاي البارود سيتم فصل التيار الكهربائي عن الحوتة، كفر الشيخ، ششت الأنعام، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، عزبة محسن، عزبة أبو الفضل، عزبة يعقوب، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، فصل الكهرباء عن مغذيات قري زيزنيا، فيشا، كوم النصر، ري مطور منيسي، وذلك لأعمال الصيانة بمحطة محولات زرقون، و ذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً.

الأماكن المتأثرة هي محولات الطامية، صوابي، زيزينيا، مياه فيشا، عزبة الفار، الحكيم، شدرشة، الغرباوي، محولات حرقان، المسعدة، الحسينية، الضبيشة، السعيدية، جميع محولات قرية فيشا، فيشا الصفراء، المنشية، العامرية، محولات عاشور، زرقون.

وكذا قرى شرف، محولات كوم النصر، منشية المغازي، محولات حمد منيسي، الزهيري، عزبة 3، صابر العقاري، انطون، كوم بدان، الشهاينة، الباشا الوكيل، الحلواني، زويل، محولات ري مطور منيسي.

 

البحيرة محافظة البحيرة فصل الطيار الكهربائى إنقطاع الكهرباء بالبحيرة

