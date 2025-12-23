إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة نقل على طريق الضبعة بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق الضبعة أمام بوابة الرياض اتجاه العلمين بنطاق محافظة البحيرة وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضرا بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الضبعة أمام بوابة الرياض اتجاه العلمين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد رضوان ذكي رضوان، 18 عاما، مقيم بني مزار بالمنيا، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم بالظهر والصدر، خالد صلاح علواني، 55 عاما، مقيم دير مواس بالمنيا، مصاب باشتباه خلع بمفصل الكتف الأيسر، محمد السيد محمد، 16 عاما، مقيم بالمنيا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، عبد الحفيظ أبو السعود عبد البصير، 18 عاما، مقيم المنيا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، صالح جمعة إبراهيم، 37 عاما، مقيم الإسماعيلية، مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضرا بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

