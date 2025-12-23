مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم جرار زراعي وموتوسيكل بالبحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر إثر اصطدام جرار زراعي بموتوسيكل على طريق كفر عوانة ـ إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بوقوع حادث تصادم جرار زراعي وموتوسيكل بطريق كفر عوانة - إيتاي البارود بنطاق ذات المركز، ووجود متوفى ومصاب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من الانتقال مصرع عبد الرحمن حسن إسماعيل، 21 عاما، وإصابة أحمد السيد الفتح، 20 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.