جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم جرار زراعي وموتوسيكل بالبحيرة

ساندي رضا

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر إثر اصطدام جرار زراعي بموتوسيكل على طريق كفر عوانة ـ إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بوقوع حادث تصادم جرار زراعي وموتوسيكل بطريق كفر عوانة - إيتاي البارود بنطاق ذات المركز، ووجود متوفى ومصاب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من الانتقال مصرع عبد الرحمن حسن إسماعيل، 21 عاما، وإصابة أحمد السيد الفتح، 20 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة حادث تصادم محافظة البحيرة

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

