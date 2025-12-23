قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط 21 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق ، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعه حيال المخالفين.

وتواصل إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة جهودها المكثفة لضبط الأسواق ومنع تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .

حيث تم تشكيل لجنة من مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بكفر الدوار، بالاشتراك مع لجنة من الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بالمحافظة ، للمرور على أماكن تداول الأغذية .

وأسفرت الحملة عن ضبط 2100 كرتونة خضراوات مجمدة ، بإجمالي وزن  21 طنًا، داخل إحدى ثلاجات حفظ وتخزين وتجميد الخضروات، غير مدون عليها أي بيانات تعريفية خاصة بالمنتج، ولا تواريخ إنتاج أو صلاحية، ومجهولة المصدر و تحرير  محضرين جنح صحية لعدم حمل شهادات صحية للعاملين ، ومحضر آخر جنحة صحية لعدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الأغذية.

وفى حملة أخرى بمركز بدر ، تم ضبط عدد من الأكياس المعبأة بخبز سوري وكريب داخل أحد محال السوبر ماركت، لعدم وجود أي بيانات ومجهولة المصدر

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وتؤكد محافظة البحيرة استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف بجميع المراكز والمدن، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، تحقيقًا للانضباط داخل الأسواق، وضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.

البحيرة محافظة البحيرة حملات تفتيش على المواد الغذائية مجهولة المصدر

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

