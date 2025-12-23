اللجنة الطبية العليا وبنك الشفاء ينفذان قافلة رمد بالبحيرة لخدمة 695 مواطنا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، دعم المحافظة الكامل لجميع المبادرات الصحية والقوافل العلاجية المجانية، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني.

شهدت قافلة الرمد التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع بنك الشفاء المصري بقرية أبو السحما بمركز شبراخيت، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم خلال اليوم الأول توقيع الكشف الطبي على 695 حالة وصرف العلاج اللازم بالمجان، ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

كما تم تحديد 79 حالة تحتاج إلى تدخلات جراحية، سيتم تنفيذها بعد الانتهاء من إجراءات البحث الاجتماعي، بالإضافة إلى 340 حالة تحتاج إلى نظارات طبية، على أن يتم تسليمها خلال 15 يومًا.

وتستمر القافلة الطبية المجانية في اليوم الثاني لتقديم خدمات طبية شاملة بعدد من التخصصات، تشمل الباطنة، والعظام، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، مع توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان، لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

جدير بالذكر أن برنامج القوافل يشمل تنفيذ قافلة تخصصات متكاملة بالوحدة الصحية بقرية الجنبيهي بمركز حوش عيسى يوم الأربعاء الموافق 12/24، تضم تخصصات: الباطنة، والعظام، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، يعقبها تنظيم قافلة رمد متكاملة يوم الخميس الموافق 12/25.

وتستهدف هذه القوافل توقيع الكشف الطبي على نحو 5 آلاف مواطن من أهالي القرى المستهدفة والقرى المجاورة، في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير خدمة صحية متميزة من خلال الأطقم الطبية المتخصصة، والأجهزة، والمستلزمات الطبية، وجميع الأدوية اللازمة.