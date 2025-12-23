محافظ البحيرة تعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، وذلك وفقًا للجدول الزمني التالي من السبت 10 يناير حتى الأربعاء 14 يناير 2026 امتحانات الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي.

من السبت 10 يناير حتى الأربعاء 14 يناير 2026 امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي العام.

من السبت 10 يناير حتى الأربعاء 14 يناير 2026 امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني.

من السبت 10 يناير حتى الخميس 15 يناير 2026:

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

من السبت 10 يناير حتى الخميس 15 يناير 2026:

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للمكفوفين.

من السبت 10 يناير حتى الخميس 22 يناير 2026:امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني.

من السبت 10 يناير حتى الخميس 22 يناير 2026: امتحانات الصف الأول إلى الرابع الثانوي الفني (نظام الخمس سنوات).

من السبت 17 يناير حتى الخميس 22 يناير 2026:

امتحانات الشهادة الإعدادية العامة.

من السبت 17 يناير حتى الخميس 22 يناير 2026:

امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين.

من السبت 17 يناير حتى الخميس 22 يناير 2026:

امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.

من السبت 17 يناير حتى الخميس 22 يناير 2026:

امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية.

ووجهت محافظ البحيرة باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام بكافة الإجراءات التي تضمن سلامتهم، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.